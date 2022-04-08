Bayram sonrası yeni dönem! Önemli 'karantina' kararı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında, Omicron'dan sonra ortaya çıkan alt varyant BA.2 ile ilgili korkulan olmadı. BA.2 de Omicron'a benzer etkiler gösterdi. Bu da pandeminin endemiye döneceğinin göstergesi olarak kabul ediliyor. Virüsün hastalık yapma etkisinin düşmesi ile birlikte Avrupa ülkeleri arka arkaya test, maske, karantina zorunluluğu gibi konularda kararlar almaya başladı. Bazı ülkeler artık Kovid'e grip muamelesi yapıyor. Sabah'ın haberine göre, Batılı ülkeler arka arkaya sınırlamaları kaldırırken, Türkiye bayram sonrası karantina ve kapalı alanlarda maske takılması zorunluluğunu gündemine alacak.

BAYRAM SONRASI KARARLARI

Türkiye de Omicron dalgasını büyük oranda atlattı. Hızla günlük vaka sayıları ve ölüm rakamları geriledi, hastanelerin yoğun bakımları boşaldı. Ramazan ayı boyunca artan hareketliliğin vaka sayıları ve hastanelere yansıması ile ilgili bir sorun olmaması halinde Batılı ülkelerde olduğu gibi bazı kısıtlamaların daha kaldırılması gündeme gelebilecek. Bayram sonrası tartışılacak konuların başında karantina zorunluluğunun kaldırılması gelecek. Bazı ülkeler karantina uygulamasını sona erdirdi. Türkiye'nin de bu yönde bir kararı gündemine alması bekleniyor. Aynı şekilde yaz ayları ile birlikte kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırılması ya da toplu taşıma gibi alanlar ile sınırlı tutulabileceği belirtiliyor.

ANADOLU'DA DA ENDİŞE YOK

En çok endişe edilen konuların başında yaz ayları ile birlikte büyükşehirlerden Anadolu'ya doğru hareketlilik ve bunun sonrasında virüsün Anadolu şehirlerine taşıması geliyordu. Ancak bu yıl büyükşehir ile Anadolu'da günlük vakaların neredeyse aynı olması nedeniyle böyle bir endişe de yaşanmıyor. Uzmanlar, yaz aylarının sürpriz bir gelişme olmaması halinde çok rahat geçmesini bekliyor.