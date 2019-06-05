Bayram tatili ne zaman bitiyor? PTT ve bankalar Cuma günü çalışacak mı? Bayramın son günü ne zaman? Sorularına yanıt aranıyor. Memleketlerine ve tatil illerine giden vatandaşlar dönüş trafiğine takılmamak için bayram tatilinin bitimi ile ilgili araştırma yapıyor. Ramazan Bayramı tatilinin 3 Haziran Pazartesi 13.00'te başlayıp, 6 Haziran Perşembe günü sona ereceği hatırlatılan idari izin yazısı sonrası binlerce insan takvimi inceliyor. Kamu kurum ve kuruluşları, 10 Haziran Pazartesi günü itibariyle iş başı yapacak, kısa süre sonra yaz tatiline girecek olan okullar da aynı tarihte açılacak. Masaüstü, mobil ve şubeler üzerinden yapılan bankacılık işlemleri, 3 Haziran Pazartesi günü öğlene kadar devam etti. Öğleden sonraki EFT işlemleri 7 Haziran Cuma gününe kaldı. İşte haberimizin detayları…

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazan bayramı tatil takvimi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamayla duyurulmuştu. Ramazan Bayramı tatilinin 3 Haziran Pazartesi 13.00'te başlayıp, 6 Haziran Perşembe günü sona ereceği hatırlatılan idari izin yazısında, şu ifadelere yer verildi:

"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

Kamu kurum ve kuruluşları, 10 Haziran Pazartesi günü itibariyle iş başı yapacak, kısa süre sonra yaz tatiline girecek olan okullar da aynı tarihte açılacak.

Ramazan Bayramı tatili özel sektörde çalışanlar için 7 Haziran Cuma günü bitiyor. Cuma sabahı resmi tatil olarak sayılmıyor. Kamu kuruluşlarında çalışan bireyler için ise resmi tatil Cuma ve hafta sonunu da kapsıyor, o çalışanlar 10 Haziran Pazartesi günü mesailerine başlayacaklar.

BANKALAR CUMA GÜNÜ ÇALIŞACAK MI?

Masaüstü, mobil ve şubeler üzerinden yapılan bankacılık işlemleri, 3 Haziran Pazartesi günü öğlene kadar devam etti. Öğleden sonraki EFT işlemleri 7 Haziran Cuma gününe kaldı.