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Yaşam

Bayram temizliği için evinin camını silen kadın 5 kattan düşerek öldü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, kurban bayramı temizliği için 5'nci kattaki evinin camını silerken dengesini kaybedip, düşen Sibel Yıldız (50) hayatını kaybetti.

DHA26 Temmuz 2020 Pazar 23:14 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 23:14
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Olay,saat 21.00 sıralarında ilçedeki Yazıcızade Mahallesi Yakup Paşa Sokak'taki 5 katlı apartmanda meydana geldi. 2 çocuk annesi Sibel Yıldız, kurban bayramı temizliği için evinin camını silerken, bir anda dengesini kaybedip, beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Sibel Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldız'ın cesedi incelemenin ardından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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