Bayramda fırınlar kaçta açılıyor? Bugün fırınlar açık mı?

25 Mayıs 2020 Pazartesi 10:56 - Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 10:56

Bugün fırınların açık olup olmadığı ekmek almak için gidecek olan kişiler tarafından merak ediliyor. Bayramda fırınlar kaçta açılıyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı'nda koronavirüs önlemleri kapsamında 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu. Bu kapsamda arefe gününden başlayan sokağa çıkma yasağı bayram bitimine kadar sürecek. Peki Bugün fırınlar açık mı? Bayramda fırınlar kaçta açılıyor? İşte ekmek almak için fırına gitmeden önce araştırılan bu soruların cevabı.

Ramazan Bayramı boyunca 23-24-25-26 Mayıs’ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bayramda uygulanan sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Ramazan Bayramında kahvaltı yapacak olan kişiler fırına gitmeden önce 'Bayramda fırınlar kaçta açılıyor?' sorusunun cevabını araştırıyor. Bugün fırınlar açık mı? Bayramda fırınlar kaçta açılıyor? sorularının yanıtları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrasında en çok araştırılanlar arasında yer alıyor.

BUGÜN FIRINLAR AÇIK MI?

Bugün bayramın ikinci gününde fırınlar açık olacak. Sokağa çıkma yasağı boyunca fırınların açık olacağı İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesinde belirtilmişti. Peki Bayramda fırınlar kaçta açılıyor?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİNDE YER ALAN MADDE

23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır.

FIRINLAR KAÇTA AÇILIYOR?

Bayram boyunca fırınlar normal çalışma saatlerinde açılıp kapanacaktır.

"Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla, market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21 Mayıs perşembe ve 22 Mayıs cuma günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek. Kısıtlamanın olduğu cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. 24-26 Mayıs arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacaktır. 23-26 Mayıs'ta ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek."

"Nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacak"

23-26 Mayıs'ta vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerlerinin sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabileceği aktarılan genelgede, şunlar kaydedildi:

"Ramazan Bayramı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23-26 Mayıs'ta sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT), Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir) ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.