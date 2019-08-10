Milyonlarca vatandaş Bayramda yollar ücretsiz mi? Kurban Bayramı'nda İETT, metrobüs, metro ve marmaray bedava mı? gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Kurban Bayramı tatilinde diledikleri gibi gezmek isteyen vatandaşlar ulaşımın bedava olup olmadığı merak ediyorlar. Kurban Bayramı tatilinde Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ile belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

KURBAN BAYRAMI'NDA İETT, METROBÜS, METRO VE MARMARAY BEDAVA MI?

Kurban Bayramı süresince 11 Ağustos-14 Ağustos arasında tüm toplu ulaşım araçlarında vatandaşlar ücretsiz olarak seyahat edebilecekler. Öte yandan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da toplu taşıma ücretsiz olacak.

BAYRAMDA YOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Bayramda metro, metrobüs, tramvay ve marmaray ücretsiz mi? sorusu yanıt buldu. Kurban Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ile belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 10 Ağustos Cumartesi günü saat 00.00’dan (cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak 15 Ağustos Perşembe saat 07.00’ye kadar “yap-işlet-devret” projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişlerde ücret alınmayacak.

Aynı karar kapsamında 11 Ağustos Pazar günü saat 00.00’dan (cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece) başlayarak 14 Ağustos Çarşamba günü saat 24.00’e kadar belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatili ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)