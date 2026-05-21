İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2026 Perşembe / 5 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,6203
  • EURO
    53,0902
  • ALTIN
    6625.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı
Yaşam

Bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

AA21 Mayıs 2026 Perşembe 14:15 - Güncelleme:
Bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı
ABONE OL

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanakların, bugün akşam saatlerine kadar Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yurdun güney kesimlerinde görülecek gök gürültülü yağışların, Niğde, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay'ın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın güneyi, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

''Kızıma küfür etti'' deyip öldüresiye dövdü: Dehşet anları kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.