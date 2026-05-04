Göktaş, NSosyal hesabından, aile olmanın önemine ilişkin videolu mesaj yayımladı.

Paylaşımında, "Annelik ve aile, tartışmaya açılacak yahut başka sevgilerle ikame edilecek kavramlar değildir. Bugün bazı küresel içeriklerde, özellikle Türkiye gibi güçlü aile bağlarına sahip toplumlarda, yalnızlık ve aşırı bireysellik üzerinden bir algı inşa edilmeye, anneliğin anlamı esnetilmeye çalışılıyor" değerlendirmesinde bulunan Göktaş, şunları kaydetti:

Annelik ve aile, tartışmaya açılacak yahut başka sevgilerle ikame edilecek kavramlar değildir.



Bugün bazı küresel içeriklerde, özellikle Türkiye gibi güçlü aile bağlarına sahip toplumlarda; yalnızlık ve aşırı bireysellik üzerinden bir algı inşa edilmeye, anneliğin anlamı... pic.twitter.com/bV0VyFhkAG — Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) May 4, 2026

"Hayvan sevgisi elbette kıymetlidir, ancak bu sevginin, annelik gibi derin ve kurucu bir kavramın yerine ikame edilmesini doğru bulmuyoruz. Oysa hayatın gerçeği de, araştırmalar da açık. Çocuk sahibi olmak insanlara daha fazla anlam, bağ ve aidiyet kazandırıyor. Aile olmak, paylaşmak, birlikte büyümek ve hayata derinlik katmaktır. Büyük Türkiye ailemizi eksiltmeden, güçlendirerek büyütelim."

"PSİKOLOJİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİMİZİN KAYNAĞI AİLEDİR"

Paylaşımında videolu mesajına da yer veren Göktaş, "İngiliz gazetesi Daily Mail'e göre, çocuk sahibi olmak mutluluk getirmiyor. Bu iddiayı dayandırdıkları araştırma ise tamamen farklı bir tablo ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, evli ve çocuklu kişiler hayattan daha çok keyif alıyor. Bekar bireyler ise kendilerini daha mutsuz ve daha yalnız tanımlıyor." bilgisini aktardı.

Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"BBC, 42 dilde yayın yapmasına rağmen sadece Türkiye'de anneliği bir tuzak olarak gösteriyor. Ne hikmetse medyada çocuk sahibi olmanın zorlukları çok daha fazla konuşuluyor. İkinci çocuğun zorlukları, erkek annesi olmak, çocukla gezememek gibi sürekli bir yalnızlık propagandası yapılıyor. Oysa veriler tam tersini söylüyor."

Çocuk sahibi olan bireylerin hayatlarında daha fazla anlam ve amaç duygusu hissettiğini vurgulayan Göktaş, mutluluğun sadece anlık duygularla sağlanmadığının, hayatın anlamlı hissettirmesiyle de ilgili olduğunun altını çizdi.

Aile olmanın, birlikte paylaşmanın, bir çocuğun büyümesine eşlik etmenin insanın hayatına derinlik kattığını kaydeden Göktaş, "Ebeveynlik zaman zaman zorlayıcıdır ama yalnızca zorluklardan ibaret değildir. Halbuki aile olmak, birlikte olmak, beraber olmak çok kıymetli. En önemli psikolojik sürdürülebilirliğimizin kaynağı ailedir. Bizim daha fazla kalabalık sofralara, akraba ziyaretlerine, mahalle kültürüne ihtiyacımız var. Aksi halde bazı ülkelerde olduğu gibi 'Yalnızlık Bakanlığı' kurmak zorunda kalabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.