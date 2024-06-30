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Yaşam

Bebeğini ambulansta dünyaya getirdi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde hastaneye götürülmek üzere ambulansla evinden alınan hamile kadın, sağlık ekibinin başarılı müdahalesiyle yolda doğum yaptı.

AA30 Haziran 2024 Pazar 12:53 - Güncelleme:
Bebeğini ambulansta dünyaya getirdi
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Hamileliğinin 40'ncı haftasında olan Rawa Al Huseyin'in doğumunun yaklaştığına ilişkin yapılan çağrı üzerine 4 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli ekip, kadının yaşadığı Esenköy beldesine ulaştı. Yolda doğum başlayınca ambulansı kenara çekip durduran ekip, doğumu başarıyla gerçekleştirdi.

Çınarcık Devlet Hastanesi'ne götürülen ve kontrollerinin ardından taburcu edilen anne ile kız bebek, ambulans ekibi tarafından ziyaret edildi.

Doğumu yaptıran acil tıp teknisyeni Asiye Güzeltaş, gazetecilere, saat 04.00 sularında gelen çağrının ardından hemen yola çıktıklarını söyledi.

Kadını muayene ettiklerini belirten Güzeltaş, "Zaten üçüncü doğumuydu, rahat bir şekilde gerçekleştirdi. Bizim de müdürlüğümüzün sunmuş olduğu NRP (yenidoğan canlandırma) eğitimlerimiz, obstetrik gibi eğitimler sayesinde olaya vakıftık. Bunlar bizim daha rahat şekilde müdahale etmemizi sağladı." dedi.

Paramedik Gonca Sert de ambulansta doğuma ilk kez tanıklık ettiğini anlattı.

Doğumun yaklaşmakta olduğunu anlayınca şoförden aracı kenara çekip durmasını istediklerini dile getiren Sert, "Doğumu başarılı şekilde gerçekleştirdik. Bebeğimiz ağladı. Daha sonra hastanemize ulaştırdık. Orada bütün bakımları yapıldı." diye konuştu.

Anne ise doğumuna yardımcı olan sağlık ekibine teşekkür etti.

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