Bebeğini poşete koyup arsaya attı Manisa’da tedavi için gittiği Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’nde, personelin şüphelenmesi üzerine polis tarafından sorgulanan 35 yaşındaki Zehra Y., evlilik dışı ilişkiden evde prematüre doğum yaptığını ve bebeği bir poşet içinde boş arsaya bıraktığını itiraf etti.