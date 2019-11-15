Bebeğini poşete koyup arsaya attı
Manisa’da tedavi için gittiği Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’nde, personelin şüphelenmesi üzerine polis tarafından sorgulanan 35 yaşındaki Zehra Y., evlilik dışı ilişkiden evde prematüre doğum yaptığını ve bebeği bir poşet içinde boş arsaya bıraktığını itiraf etti.
Zehra Y.’nin ifadesi üzerine Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yiğitler Mahallesi’ndeki boş arsada poşete sarılı bir erkek bebeğin cansız bedenini buldu. Yeni doğduğu belirlenen bebeğin cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Vicdansız anne Zehra Y. ,tedavisinin ardından gözaltına alınacak.
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