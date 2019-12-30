30.12.2019 10:51 - Güncelleme: 30.12.2019 10:54

He Jiankui, tüp bebek tedavisi sırasında HIV virüsünün hücrelere girmesine izin veren bir protein oluşturan CCR5 geninin devre dışı bırakıldığını iddia ediyordu.





Bu çalışmalar kapsamında 2018'de ikiz kızlar Lulu ve Nana'nın genlerini HIV virüsüne karşı dirençli hale getirmek için değiştirdiğini ileri sürdü.





Bilimsel topluluklar ve kamuoyu, Jiankui'ye sert tepki göstererek bilim adamının etik olmayan çalışmalar yürütmesine karşı harekete geçti.





1 YIL SONRA BEKLENEN CEZA GELDİ





Jiankui, mahkeme tarafından yasadışı bir şekilde ilaç uygulama suçlamasıyla 3 yıl hapis ve 3 milyon yuan (430 bin ABD Doları) para cezasına çarptırıldı.





Geçtiğimiz yıl Hong Kong'da düzenlenen Genom Zirvesi'nde konuşan Çinli bilim insanı, çalışmasıyla gurur duyduğunu ifade etmiş ve başka bir embriyonun daha genlerini değiştirmeyi başardığını da ileri sürmüştü.