Bilimsel topluluklar ve kamuoyu, Jiankui'ye sert tepki göstererek bilim adamının etik olmayan çalışmalar yürütmesine karşı harekete geçti.
1 YIL SONRA BEKLENEN CEZA GELDİ
Jiankui, mahkeme tarafından yasadışı bir şekilde ilaç uygulama suçlamasıyla 3 yıl hapis ve 3 milyon yuan (430 bin ABD Doları) para cezasına çarptırıldı.
Geçtiğimiz yıl Hong Kong'da düzenlenen Genom Zirvesi'nde konuşan Çinli bilim insanı, çalışmasıyla gurur duyduğunu ifade etmiş ve başka bir embriyonun daha genlerini değiştirmeyi başardığını da ileri sürmüştü.