Bedelli askerlik yerleri 4.celp tarihi ne zaman 2018 Bedelli askerlik başvuru işlemi ve süresi

Bedelli askerlik 4. celp dönemi ne zaman açıklanacak? E devlet Bedelli askerlik yerleri nasıl sorgulanır? 2018 Bedelli askerlik celp tarihleri ne zaman? Bedelli askerlik başvuruları nasıl yapılır? Bedelli askerlik başvuru kılavuzu asal.msb.gov.tr adresinden başvurular devam diyor. Bedelli askerlik 2018 son yılların en çok konuşulan konuları arasındaydı. 24 Haziran seçimlerinden önce bu konuyla ilgili beklentileri olan vatandaşlar için hükümet cephesi seçimlerden sonra masaya yatırılacak konular arasında olduğunu belirtmişti. Konuyla açıklama gelmiş ve bedelli askerlik resmi olarak 93 1 Ocak 1994 ve öncesini kapsayacak şekilde açıklanmıştı. Bedelli askerlik başvuruları an itibariyle 550 binden fazla iken, şuanda merak edilen ana konular arasında celp dönemleri bulunmakta. Bedelli askerlik celp dönemleri ile ilgili araştırmalar sürerken ilk 3 dönemin ardından 4. Celp döneminin ne zaman açıklanacağı konusu araştırılıyor. Bedelli askerlik başvuruları yeni dönem ile birlikte rekor sayılara ulaştı. An itibariyle 550 binden fazla kişinin başvurduğu Bedelli askerlik ile ilgili merak edilen bir diğer konu ise celp dönemleri oldu. İlk 3 celp döneminin açıklanmasının ardından gözler 4. Celp döneminin açıklanacağı tarihe çevrildi. Askere gitmeyi gözleyen adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. E-Devlet ile askerlik celp dönemi sorgulama ekranı star.com.tr'de.

E DEVLET GİRİŞ



BEDELLİ ASKERLİK 4. CELP DÖNEMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Henüz konuyla ilgili bir açıklama olmamasına karşın Bedelli askerlik 4. celp döneminin e-Devlet üzerinden duyurusunun yapılmasının 24 Ekim 2018'de gerçekleşmesi bekleniyor. Bedellide 4. celpte adı yer alan adayların ise 24 Kasım'da birliklerine teslim olarak, 14 Aralık'ta birliklerinden terhis olmaları bekleniyor.



Bedelli askerlik celp dönemi yerleri e-devlet ilanı

Birinci celp dönemi tarihi - 15 Eylül 2018

Celp yerleri e devlet üzerinden ilanı : 28 Ağustos 2018

İkinci celp dönemi tarihi - 6 Ekim 2018

Celp yerleri e devlet üzerinden ilanı : 6 Eylül 2018

Üçüncü celp dönemi tarihi - 27 Ekim 2018

Celp yerleri e devlet üzerinden ilanı : 27 Eylül 2018.

ARA CELP DÖNEMLERİ GELECEK Mİ?



Başvurulardan sonra Bakanlık tarafından bedelli askerlik yapacaklara yönelik celp planlamalarının düzene sokulacağı ve başvuru sayılarına göre celp dönemlerinin oluşturulacağı ifade ediliyor.



Diğer yandan ara celp dönemleri kapsamında ise; Amasya, Erzincan, İzmir, Konya, Manisa, Sivas ve Tokat'taki kışlalarda bedelli askerlik yapacakların silah altına alınması öngörülmekte..



Söz konusu detaylara göre; 3 aylık başvuru süresi içinde işlemlerini gerçekleştireceği ve başvuruların, askerlik şubeleri ya da e-Devlet'ten yapılacağı ayrıca yurt dışında yaşayanlar da konsolosluklara müracaat edeceği belirtilmiş durumda.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?



Bedelli askerlik başvuru kılavuzu asal.msb.gov.tr adresinden yayınlandı. Başvurular e-devlet adresinden yapılacak. Başvuru sürecinde vatandaşlardan iki adımı takip etmeleri beklenecek;



1. Bedelli askerlikten faydalanmak isteyenler, E-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak barkodlu ödeme belgesinin çıktısı ve Nüfus Hüviyet Cüzdanı ile birlikte bu belgede belirtilen banka şubelerinden herhangi birine giderek söz konusu bedeli yatıracak.



2. Barkodlu ödeme belgesi ve bedelin yatırılmasını müteakip bankadan alınacak üç (3) adet banka dekontunun aslı ile birlikte en yakın Askerlik Şubesi Başkanlığına bizzat başvurulması gerekecek.

CELP KONTROLLERİ NASIL YAPILIR?



Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet'te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek. Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak.



Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen celp dönemleri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kanalları ile “www.asal.msb.gov.tr” adresinden duyurulacak. Yapılacak duyuru Askerlik Kanunu'nun 25 ve 45'inci maddeleri gereği yükümlülere tebliğ mahiyetinde olacak.

Bedelli askerlik nedir



Bedel ödenerek askerlik hizmetini yerine getirmenin iki farklı yolu vardır.



Türkiye'de halihazırda 400 bini aşkın bakaya ve 2.5 milyonu aşkın tecilli genç bulunuyor. Bu durum bedelli bekleyen pek çok kişinin olduğu anlamına geliyor.



Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bedelli askerlik konusunda sorulan soruya, "Söz vermeyeyim ama, Binali Bey'le konuşalım değerlendirelim." cevabı vermesi bedelli askerlik kısa süre içinde resmiyet kazandı. Başvuru süreçleri devam ediyor.



BEDELLİ ASKERLİK YÖNTEMLERİ



Peki kimler bedelli askerlik yapabilir?



1 - Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 18 yaşını doldurmuş erkekler için dönemlik çıkartılan yasalarla sağlanan bedelli askerlik hizmetidir. Bu tür geçici olup ilgili yasanın gerektirdiklerine bağlıdır. İlgili yasanın yürürlüğe girdiği zamanda aranan şartları sağlayanlar bu geçici bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilir.



3 SENE YURT DIŞINDA ÇALIŞMA ŞARTI



2- 18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen minimum 3 sene yurt dışında çalışmış erkekler 21 gün süreyle bedelli askerlik yaparak vatan borcunu “hizmeti” tamamlayabilirler. Buna kısaca “dahte” denir. “Anlamı dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler” şeklindedir.



SON BEDELLİ ASKERLİK



En son yürürlüğe giren bedelli askerlik yasasından, 1 Ocak 2015 tarihinde 28 yaşından gün almış olan ya da 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 27 yaşını doldurmuş olan yaklaşık 600 bin kişiden 160 bini faydalanmıştı.



Bedelli askerlik ücreti 18 bin TL olarak belirlenmişti.

Bedelli askerlik 4. celp dönemi ne zaman açıklanacak? E devlet Bedelli askerlik yerleri nasıl sorgulanır? 2018 Bedelli askerlik celp tarihleri ne zaman? Bedelli askerlik başvuruları nasıl yapılır? Bedelli askerlik başvuru kılavuzu asal.msb.gov.tr adresinden başvurular devam diyor. Bedelli askerlik 2018 son yılların en çok konuşulan konuları arasındaydı. 24 Haziran seçimlerinden önce bu konuyla ilgili beklentileri olan vatandaşlar için hükümet cephesi seçimlerden sonra masaya yatırılacak konular arasında olduğunu belirtmişti. Konuyla açıklama gelmiş ve bedelli askerlik resmi olarak 93 1 Ocak 1994 ve öncesini kapsayacak şekilde açıklanmıştı. Bedelli askerlik başvuruları an itibariyle 550 binden fazla iken, şuanda merak edilen ana konular arasında celp dönemleri bulunmakta. Bedelli askerlik celp dönemleri ile ilgili araştırmalar sürerken ilk 3 dönemin ardından 4. Celp döneminin ne zaman açıklanacağı konusu araştırılıyor. Bedelli askerlik başvuruları yeni dönem ile birlikte rekor sayılara ulaştı. An itibariyle 550 binden fazla kişinin başvurduğu Bedelli askerlik ile ilgili merak edilen bir diğer konu ise celp dönemleri oldu. İlk 3 celp döneminin açıklanmasının ardından gözler 4. Celp döneminin açıklanacağı tarihe çevrildi. Askere gitmeyi gözleyen adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. E-Devlet ile askerlik celp dönemi sorgulama ekranı star.com.tr'de.