Bedelli Askerlik 4.celp dönemi yerleri sorgula E Devlet giriş Bedelli Askerlik 21 günlük eğitim yeri nerede hangi şehirde

Bedelli Askerlik 4.celp dönemi yerleri erişime açıldı mı? Bedelli Askerlik 21 günlük eğitim nerede hangi şehirlerde yapılacak? 2018 Bedelli Askerlik başvuru süreci ne zaman sona erecek? Başvuru işlemi ve şartları neler? soruların yanıtları araştılan konular arasında. Başvurusu devam eden Bedelli Askerlik 4. celp dönemi yerleri henüz açıklanmadı. celp dönemlerinin duyurulmasıyla birlikte tüm ayrıntılar, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Asker Alma sekmesi ve E-Devlet aracılığıyla ulaşılabilecek. Konuya ilişkin şu an için resmi bir açıklama yapılmamasına karşın Bedelli askerlik 4. celp döneminin e-Devlet aracılığıyla 24 Ekim 2018 tarihi itibariyle yapılması tahmin ediliyor. Bedelli Askerlik 4. Celp döneminde eğitimini tamamlayacak asker adaylarının 24 Kasım tarihinde birliklerine teslim olarak, 14 Aralık tarihinde de birliklerinden terhis olmaları bekleniyor. Ayrıca MEB'den bedelli yapacak bursiyerlere duyuru geldi. Bedelli Askerlik 4.celp dönemi, başvuru süreci ve yeni gelişmeleri star.com.tr adresimizden takip edebilirsiniz.

MEB'den bedelli yapacak bursiyerlere duyuru



Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bedelli askerlik yapacak bursiyerlere duyuru

Bedelli Askerlik Başvurusu Yapacak Bursiyerlerin Dikkatine



03 Ağustos 2018 tarihli ve 30498 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 1111 sayılı Askerlik Kanunu'na eklenen Geçici 55'inci madde uyarınca 1 Ocak 1994 tarihinden (bu tarih dahil) önce doğanlar -istemeleri halinde- 3 Kasım 2018 tarihine kadar askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvurarak bedelli askerlik uygulamasından faydalanabilirler.



Bilindiği üzere bahse konu Kanunda bedelli askerlik uygulamasına ilişkin usul ve esasların Milli Savunma Bakanlığınca belirleneceği hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, Bakanlığımızın teklifini de dikkate alarak "birlik kontenjanlarındaki sınırlamaların imkan verdiği ölçüde, yurt dışında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin birinci öncelikle yaz dönemindeki celp dönemlerinde temel askerlik eğitimlerini alabilecekleri" ni karara bağlamıştır.



Bu itibarla 1416 sayılı Kanun kapsamında öğrenim gören bursiyerlerden;

1- Bedelli askerlik uygulamasından faydalanmak isteyenlerin Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 3 Kasım 2018 tarihine kadar başvurularını yapmaları,



2-Yaz dönemleri haricinde bedelli askerlik hizmetini yerine getirmek isteyenlerin, bu taleplerini içeren dilekçelerini (gerekçelerini gösterir belgelerle birlikte) Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'ne göndermelerinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda kullanılacak öğrencilik durumlarını gösterir belgeler Bakanlığımız Resmi Burslu Öğrenci Sistemi üzerinden (REBUS) ve/veya eğitim müşavirliği/ataşeliklerinden temin edilebilir.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Uzun zamandır beklenen bedelli askerlik düzenlemesi TBMM'den geçti ve bedelli bekleyen çok sayıda vatandaş uygulamadan faydalanmak üzere harekete geçti.

Öncelikle e-Devlet'e girerek Milli Savunma Bakanlığı işlemleri arasında yer alan "ASAL Bedelli Başvurusu" hizmetini kullanın. Bu işlemi onayladığınızda önünüze çıkan belgenin çıktısını alın. Ardından yine e-Devlet Kapısı'ndan bedelli askerlik randevusu almanız gerekiyor. Aslında randevusuz da şubelere gidebilirsiniz ancak randevulu gittiğinizde beklemeden işleminizi gerçekleştirmeniz mümkün oluyor.

Yine Milli Savunma Bakanlığı hizmetleri arasında yer alan "ASAL Randevu Başvuru" hizmeti sayesinde istediğiniz güne ve saate randevu almanız mümkün. Burada bilmeniz gereken şey randevuyu en az 2 gün sonraya alabildiğiniz. Yani askerlik şubesine gitmeden en az 2 gün önce randevunuzu oluşturmanız gerekiyor.

BEDELLİ ASKERLİK 4. CELP DÖNEMİ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?



Bedelli askerlikten faydalanmak için başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşların sorguladığı 4. celp dönemi, 3 Kasım tarihinde yapılacak olan planlamanın ardından adayların erişimine açılacak. Dönemlerin belirlenmesinin ardından detaylar, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma sekmesi ve E-Devlet üzerinden görüntülenebilecek.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU İŞLEMLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?



Öncelikle e-Devlet'e girerek Milli Savunma Bakanlığı işlemleri arasında yer alan "ASAL Bedelli Başvurusu" hizmetini kullanın. Bu işlemi onayladığınızda önünüze çıkan belgenin çıktısını alın. Ardından yine e-Devlet Kapısı'ndan bedelli askerlik randevusu almanız gerekiyor. Aslında randevusuz da şubelere gidebilirsiniz ancak randevulu gittiğinizde beklemeden işleminizi gerçekleştirmeniz mümkün oluyor. Yine Milli Savunma Bakanlığı hizmetleri arasında yer alan "ASAL Randevu Başvuru" hizmeti sayesinde istediğiniz güne ve saate randevu almanız mümkün. Burada bilmeniz gereken şey randevuyu en az 2 gün sonraya alabildiğiniz. Yani askerlik şubesine gitmeden en az 2 gün önce randevunuzu oluşturmanız gerekiyor.



Bedelli askerlik ücreti olan 15 bin TL'yi Ziraat Bankası, Vakıfbank ya da Halk Bankası şubelerine giderek ödemenizin ardından randevu aldığınız tarihte en yakın askerlik şubesine başvurun. Burada gerekli evrakları şubenize teslim etmenizin ardından, burada çalışan personel gerekli evrakları hazırlayacak ve bu evrakları imzalayacaksınız. Evrakların gerekli kişilerce imzalatılmasının ardından işleminiz tamamlanacak ve 21 gün temel askerlik eğitimi için celp döneminizi bekleyeceksiniz.



BEDELLİ ASKERLİK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?



Bu işlem için çok fazla evrak gerekmiyor ve işlemler kısa sürede personeller tarafından hallediliyor. e-Devlet'ten aldığınız ASAL Bedelli Başvuru belgesi (3 adet), bedelli ödemesine dair dekont (3 adet) ve kimliğinizle askerlik şubelerine gitmeniz, bedelli askerlik işlemlerini tamamlamanız için yeterli oluyor.







HAKİM VE SAVCILAR İÇİN BEDELLİDE İDARİ TATİL TALEBİ



Hakim ve savcıların bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilmeleri ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'na yazılı talepte bulunduklarını anlatan Adalet Bakanı Abdulhamit Bakan Gül, "Hakim, savcıların bedelli askerlikle ilgili adli tatilde bu haklarını kullanmaları için bir talepleri oldu. Biz de Milli Savunma Bakanlığı'na bu yöndeki talebimizi ilettik. Hakim, savcılarımızın, avukatlarımızın, adli tatille bedelli askerliklerini yapması hususunda talebimizi hem yazılı hem şifahi olarak ilettik. Milli Savunma Bakanımız da bu konuda her türlü desteği vereceklerini ifade etiller. Buna göre inşallah hakim, savcı ve avukat arkadaşlarımız adli tatilde bedelli askerlik yapma imkanına kavuşacaklar" dedi.

ÖĞRETMENLER SÖMESTR VE YAZ TATİLİNDE YAPABİLECEK



Bedelli askerliğe çağrılan öğretmenler, 21 günlük temel askeri eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatiline erteleyebilecek.



"Yarıyıl ve yaz tatiline erteleme düzenlemesi" öncesinde temel askeri eğitime çağrılan ve celp dönemine gün sayan öğretmenler, bağlı bulundukları askerlik şubelerine başvuruda bulunarak 21 günlük temel askerlik eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatiline erteleyebilecek.



Millî Eğitim Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı'nın ortak girişimiyle, bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyen öğretmenler, eğitim-öğretim hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla, 21 günlük temel askerlik eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatilinde yerine getirebileceği açıklanmıştı.





İlgili düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce celp dönemi gelen ve temel askerlik eğitimi için çağrılan öğretmenlerin durumu konusunda da yeni bir adım atıldı. Millî Eğitim Bakanlığının Millî Savunma Bakanlığıyla yaptığı görüşmeler neticesinde, söz konusu düzenleme öncesinde kalan öğretmenlere de erteleme başvurusu imkanı getirildi.



Temel askerlik eğitimine çağrılan öğretmenler, bağlı bulundukları askerlik şubelerine başvuruda bulunarak temel askerlik eğitimlerini ilgili planlamaya göre yarıyıl veya yaz tatiline erteleyebilecek.

Bedelli Askerlik için gerekli belgeler listesi şu şekildedir:

1)Bedelli ödemesine dair dekont (3 adet)

2)e-Devlet'ten aldığınız ASAL Bedelli Başvuru belgesi (3 adet),

3)Kimliğinizle askerlik şubelerine gitmelisiniz.

Yüksek oranda başvuru olması durumunda celp dönemlerinin her ay yapılması öngörülüyor. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler yasanın Resmi Gazetede yayımından itibaren 3 ay içinde başvuru yapacaklar. Kasım ayında kesin başvuru sayısının netleşmesi bekleniyor.

JANDARMA KOMUTANLIKLARI DA ALACAK



1 milyon 340 bin kişinin yasadan yararlanma imkanı olduğu ve 400 bin civarında bir başvuru beklendiği belirtiliyor. Başvurunun fazla olması durumunda kara kuvvetlerinin yanı sıra İçişleri Bakanlığına bağlı jandarma eğitim komutanlıklarının da devreye alınabileceği belirtiliyor.



Bedelliler için 21 günlük eğitimin verilmesi düşünülen birlikler şöyle:



58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Burdur



5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Sivas



1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Manisa



3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Antalya



48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Tokat



15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya



59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan



3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Ezine-Çanakkale



1'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Aydın



116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Çanakkale



9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bilecik



Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı-Seferihisar-İzmir



10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir



15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya

SİLAH VE RÜTBE EĞİTİMİ VERİLECEK



Bedelliden yararlanacakların alacağı eğitime ilişkin de askeri kaynaklardan, "Askerlik hizmetini yapan bütün gençlerimizin aldığı temel eğitimleri alacaklar. Normalde bu eğitimin süresi 28 gündür. Bedelliden yararlanacaklar için bu süre 21 olarak belirlendi. Eğitim süresindeki bir haftalık eksiklik hızlandırılmış bir eğitimi gündeme getirecektir. Temel olarak aynı eğitim programı uygulanacak. Ancak sürenin kısalığı nedeniyle eğitimin bazı uygulamaları kapsam dışında tutulacak" bilgisi verildi.



Eğitimin içeriğine ilişkin, "Normal eğitim programında olan yat-kalk da dahil yürüyüş ve sporla selamlama eğitimleri, atış da dahil silah eğitimi, rütbeleri tanıma ile milli güvenlik de dahil normal askeri eğtimi programında yer alan teorik dersler" bilgisi aktarılırken, silah eğitiminde silahı söküp takmak ve hedefe üç atışın yer alacağı belirtildi.