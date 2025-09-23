Otomobil almak isteyen A.S., beğendiği 1996 model Toyota Corolla otomobili inceledikten sonra satıcı tarafından sadece 2 parça değişen olarak bilgilendirildi.

Aracı satmak isteyen kişinin daha önce yaptırılan ekspertiz raporunu göstermesi üzerine A.S. aracı yeniden kontrol ettirmek için ekspertize götürdü. Burada yapılan inceleme sonrası hazırlanan raporda aracın, ön, arka, tavan ve direk bölümlerinin farklı renkte olduğu belirlendi. Detaylandırılan inceleme sonrası aracın tavanı, arka ve ön bölümlerinin birbirinden farklı aynı marka, model araçlara ait olduğu raporlandı. Raporu gören A.S. aracı aldığı kişiye götürerek iade etti.

"ÇIKMA YAPILARAK DEĞİŞİMİ OLDUĞUNU BELİRLEDİK"

Son zamanlarda artan araç birleştirme olaylarına dikkat çeken oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, "Bir aracı 2 değişen diye getirdiler ama araçtaki değişen parçalara da hepsine sök tak değişme işlemi yapılmış, bu parçalardan 5 parçasına da sök tak yazılmış rapora. Biz bu aracı incelediğimizde aracın tavanının değişik olduğunu, direklerden kesmeler olduğunu diğer parçaların da hepsinin çıkma yapılarak değişim olduğunu belirledik ve toplama araç olduğunu parçaların ise farklı farklı araçlardan alındığını tespit ettik. Bunları da alıcı ve satıcıya tek tek gösterdik, ikna oldular. Bu aracı alacaklar ise almaktan vazgeçti, bize teşekkürlerini bildirdi" dedi.

"ARACI ALMADAN ÖNCE EKSPERTİZE MUTLAKA GÖSTERİN"

Araç alacak vatandaşlara uyarıda bulunan Uysal, "Her şehirde bir tane mutlaka iyi bir usta vardır. Bu ustalarımızı arayın. Tavsiyelerinde bulunuyoruz herkese. Allah düzgün insanlarla karşılaştırsın. Allah helal lokma yemeyi nasip etsin. Bu iş kul hakkıdır. Ona göre herkes düzgün usta çalıştırsın. Araç alacak vatandaşlarımız aracı almadan önce ekspertize mutlaka aracınızı gösterin. Ekspertizlerin yorumlarına bakarak internet yorumlarına bakarak ekspertizlerin puanlarına bakarak iyi mi, kötü mü değerlendirmesini yaparak gitsinler. Önünüze gelen her ekspertiz iyi değildir. Kurumsal olmuş, olmamış hiçbir şey fark etmez. Usta iyiyse ekspertiz iyidir. Usta kötüyse istediğiniz kadar hangi firmanın adı altında çalışırsa çalışsın bu doğru bir şey değil ve yanlış yapmaya mahkumdur" diye konuştu.