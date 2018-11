Bekçi alımı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak Polis Akademisi Bekçi alımı şartları nelerdir Bekçi alımı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2019 Bekçi alımı Polis Akademisi Bekçi alımı şartları nelerdir? Bekçi alımı başvuru şartları haberimizde yer alıyor. Binlerce bekçi olmak isteyen aday mülakat sonuçlarını araştırıyor. Bekçi alımı son dakika haberleri an be an takip ediliyor. 2018 yılında toplam 10 bin bekçi alımı için sınavlar devam ediyor. Bekçilik yazılı sınav sonuçlarını öğrenen adaylar sırasıyla parkur ve mülakat sınavlarına giriyor. Aralık ayında bekçi alımı mülakat sonuçları açıklanır mı? Geçtiğimiz aylarda ilk aşaması yapılan 7 bin bekçi alımı sınavının ardından bekçilik mülakat sınavına giren binlerce aday için bakanlık çıkmış soruları yayınlamıştı. Peki bekçi alımları sözlü mülakat sınav soruları neler? Yazılı sınavdan geçer not alanların katıldığı mülakat aşamasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Bu yıl ilk kez Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilecek olan süreç dolayısıyla mülakat sonuçları hakkında herhangi bir bilgi yer almıyor. Sonuçların 1 ay içerisinde Polis Akademisi tarafından erişime açılacağı öngörülüyor.

Yazılı sınavdan geçer not alanların katıldığı mülakat aşamasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Bu yıl ilk kez Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilecek olan süreç dolayısıyla mülakat sonuçları hakkında herhangi bir bilgi yer almıyor. Sonuçların 1 ay içerisinde Polis Akademisi tarafından erişime açılacağı öngörülüyor. ÖZGÜVENİ YÜKSEK OLACAK BEDEN DİLİNİ KULLANABİLECEK Sözlü sınavda adaya, genel kültür sorularının yazılı olduğu kartlar arasından bir kart seçtirilecek. Adaya konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilecek. Komisyon adaya konuyla ilgili sorular soracak. Böylece; konuyla ilgili bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavraması, özgüveni, ifade etme yeteneği ve beden dilini kullanma becerisi olmak üzere 5 kategoride değerlendirilecek. Her bir kategori 20 puan olacak. Toplamda 70 puanı geçmek koşulu aranacak. Üç aşamadan oluşan bu sınavın sonunda başarı sıralamasına esas giriş puanı hesaplanacak. Bu puan; adayın yazılı sınav ile fiziki yeterlilik puanlarının yüzde 25’i; sözlü sınav puanının ise yüzde 50’sinin toplamıyla bulunacak. Asıl aday listesine girenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Uygun görülenlerden sağlık kurulu raporu istenecek. Çarşı ve mahalle bekçiliği eski alımlarda çıkmış sözlü mülakat soruları Neden bekçi olmak istiyorsun? Kendinden kısaca bahseder misin? İyi bir çarşı ve mahalle bekçisi olmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir? 15 Temmuz hakkındaki fikirlerin nelerdir? FETÖ hakkında düşüncelerin ve bilgin nedir? Hangi okulda okudun? Hangi yurtlarda kaldın? Bekçi olmazsan ne olursun? Bizim yerimizde olsan kendine hangi soruları sorardın? Başkanlık sistemi nedir? PYD nedir? Hakkında bildiklerinizi anlatınız. Kanunsuz bir eylem görürsen bekçi olarak ne yaparsın? Seni neden bekçi olarak aramıza alalım? Bize bekçinin sahip olması gereken yeteneklerden bahset. Bir mahallede bekçi olarak nasıl davranmalısın? Esnafla nasıl iletişimin olmalı? Bekçiler asayiş için önemli mi? Neden bu mesleği seçtin? Maddi kaygılarla mı bekçi olmak istiyorsun? Bekçilik sana ne kazandıracak? Ülkemizde neden bekçilere ihtiyaç var? Bekçi ile polis arasındaki ilişki nasıl olmalı? Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş amacı nedir? Robotların insan hayatına olumlu etkilerinden bahsediniz. Dijital delil nedir? Yunanistan ve Türkiye arasında karasuları mil sorunu nedir? Meclis soruşturması nedir? İki taraflı ajan ne demektir? NATO nedir? Sponsor nedir? Öz yönetim nedir ? 1982 anayasası ilk 3 maddesi nedir? Öz savunma nedir? BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR? Türk Vatandaşı olmak, ilkokulu bitirmiş olmak, askerliğini bitirmiş olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak. Memuriyete engel bir hali bulunmamak, silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir. Türkiye geneli çarşı ve mahalle bekçisi alım başvuru şartları şöyledir; a) Türk vatandaşı olmak, b) İlkokulu bitirmiş olmak (İçişleri Bakanlığı gerektiğinde ilkokul yerine eğitim şartını yükseltebilecek) c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak, ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak, d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak, f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak, g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak, ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, k) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak, l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak, (2) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen eğitim düzeyi için gerektiğinde İçişleri Bakanlığınca üst sınır belirlenebilir. 