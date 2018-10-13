Bekçi alımı sınav giriş belgesi nasıl çıktı alınacak? 2018 Bekçi alımı sınav soruları nasıl olacak?

Bekçi alımı sınav giriş belgesi nasıl çıktı alınacak? 2018 Bekçi alımı sınav giriş belgesi nasıl alınır? Sınav giriş belgeleri nasıl alınacak? soruların yanıtları merak konusu oldu. Bekçi sınav giriş yerleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 11 Ekim Perşembe günü erişime açıldı. Birçok il merkezinde gerçekleştirilecek olan bekçi alımı sınavı için sınav giriş belgesi, MEB internet sitesi üzerinden çıktı alınabilecek. Bekçilik sınav giriş yerleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından adayların erişimine açıldı. Polis Akademisi Başkanlığı'nın eğitimlerini üstleneceği adaylar, sınavda 20 Türkçe, 15'er Sosyal , Fen, Hayat Bilgisi ve Matematik, 20 Genel Kültür olmak üzere toplam 100 soruya yanıt verecek. 100 üzerinden 50 puan alanlar başarılı sayılacak. Bekçilik sınav giriş belgesi ve sınav hakkında merak edilen detaylar star.com.tr adresinde.

Bekçilik sınav giriş yerleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından adayların erişimine açıldı. Polis Akademisi Başkanlığı'nın eğitimlerini üstleneceği adaylar, sınavda 20 Türkçe, 15'er Sosyal , Fen, Hayat Bilgisi ve Matematik, 20 Genel Kültür olmak üzere toplam 100 soruya yanıt verecek. 100 üzerinden 50 puan alanlar başarılı sayılacak.

HANGİ KONULARDAN SORU YÖNELTİLECEK?



Sınavda adaylara yöneltilecek sorular, aşağıdaki gibi olacak;

Türkçe ( Ortaöğretim düzeyi ) 20

Sosyal Bilgiler ( İlköğretim düzeyi ) 15

Fen Bilgisi ( İlköğretim düzeyi ) 15

Hayat Bilgisi ( İlköğretim düzeyi ) 15

Matematik ( İlköğretim düzeyi ) 15

Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi ) 20

GENEL TOPLAM 100







BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI



Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Giriş Yeri Belgesi´ne e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi ile ulaşılmaktadır.



20 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan sınav saat 10.00'da başlayacak ve toplam 120 dakika sürecek. Sınav 5 şık üzerinden çoktan seçmeli olacak.





BEKÇİ ALIMI SINAVA GELİRKEN KALEMİ UNUTMAYIN



Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınava şeffaf şişe içinde su getirebileceklerdir.



Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü belgesi) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.







BEKÇİ ALIMI SINAVIN SONUÇLARI 7 KASIM'DA YAYIMLANACAK



Sınavın soruları 22 Ekim tarihinde Polis Akademisi internet sitesi üzerinden yayımlanırken, sonuçlar ise 7 Kasım tarihinde MEB ve Polis Akademisi internet sitesinden görüntülenebilecek. Sınavda Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hatay Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür alanından sorular yöneltilecek.



BEKÇİ ALIMI SINAVLARI DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?



Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.