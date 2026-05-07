Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir binadaki daireden belediye ekiplerince 5 kamyon çöp çıkarıldı.

AA7 Mayıs 2026 Perşembe 12:03 - Güncelleme:
Belediye ekipler gözlerine inanamadı! Kötü koku gelen daireden çıkanlar şaşırttı
İstiklal Mahallesi sakinleri, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ndeki bir apartman dairesinden kötü kokular geldiği yönünde Odunpazarı Belediyesine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine birçok kez adrese giden zabıta ekipleri, kapının açılmaması üzerine yaptıkları incelemelerde, apartman genelinde koku ve haşere oluşumu tespit etti.

Ev sahibine ve ikamet eden kişiye ulaşılamayınca Odunpazarı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda yasal süreç başlatıldı.

Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünün başvurusu sonucu, Odunpazarı 2. Sulh Ceza Hakimliğince konuta giriş izni verildi.

Mahkeme kararının ardından belediye ekipleri, eve girerek kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evden 5 kamyon dolusu çöp çıkardı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de dairede ilaçlama ve dezenfeksiyon gerçekleştirdi.

