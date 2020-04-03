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Yaşam

Belediye esnafa olan borçlarını ödeyecek

Şehir genelinde korona virüsle mücadele kapsamında tedbirlerini arttırarak sürdüren Adıyaman Belediyesi, zor durumda olan ve belediyeden alacağı bulunan esnafı da unutmayarak önemli bir adım attı.

IHA03 Nisan 2020 Cuma 18:00 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 18:01
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Korona virüs sebebiyle dünyanın büyük bir kısmında olduğu gibi Adıyaman’da da yaşamın olumsuz etkilenmesinden dolayı ekonomik sorun yaşayabilecek halka çeşitli yollarla destek sağlayan Adıyaman Belediyesi, hizmet alımları kapsamında belediyeden alacaklı olan esnafın alacaklarını da kısa süre içerisinde ödeme kararı aldı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan yetkililer, “Cumhurbaşkanımızın talepleri doğrultusunda ülkemiz genelinde uygulanan korona virüs tedbirleri kapsamında esnaf ve firmaların mağdur edilmemesi için belediyemize iş yapan esnaf ve firmaların alacakları ödenecektir. Adıyaman Belediyesi olarak bu zor günlerde halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Söz konusu ödemeler için alacaklı esnaf ve firmalarımızdan güncel SGK ve vergi borç dökümlerinin mali hizmetler müdürlüğümüze bildirmelerini rica ediyoruz” diye konuştu.

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