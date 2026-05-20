Belediye otobüsünün savurduğu aracı bariyer durdurdu: Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, İzmit-Kandıra yolunda seyreden otomobil ile yolcu taşıyan belediye otobüsü çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, bariyere çıkarak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak sağlık personeline teslim edildi.

Kazada yaralanan otobüs sürücüsü, otobüsteki bir yolcu ve otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.