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Yaşam

Belediyenin döküm sahasında yapılan kazıda heykel bulundu

Kütahya'da belediye tarafından 'Bayraktepe Projesi' alanında başlatılan çalışma sırasında bulunan heykel muhafazaya alındı.

AA24 Kasım 2023 Cuma 12:54 - Güncelleme:
Belediyenin döküm sahasında yapılan kazıda heykel bulundu
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Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki proje alanında çalışanlar, önceden döküm sahası olarak kullanılan bölgede heykele rastladı. Görevliler bunun üzerine Kütahya Müze Müdürlüğüne bilgi verdi.

Bölgeye gelen müze yetkilileri, çalışmaların durdurulduğu alanda inceleme yaptı.

Yetkililer, başı ve ayakları olmayan insan bedenini andıran heykeli, proje sorumlusundan tutanakla teslim aldı.

Müze Müdürlüğüne götürülen heykelin hangi döneme ait olduğunun uzmanlar tarafından yapılacak çalışmayla belirleneceği öğrenildi.

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