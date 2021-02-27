Belge sokağa çıkan 2 kişi kaçak kazı yaptı

AA 27 Şubat 2021 Cumartesi 21:52 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 21:52

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, "imalathanede çalışabilir" belgesi ile sokağa çıkan 2 kişinin kaçak kazı yaparken yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bakacak Mahallesi'nde 2 kişi, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Şüphelilerle kazıda kullanılan çeşitli aletler de ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle verilen "imalathanede çalışabilir" belgesini amacı dışında kullandıkları ve kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 3 bin 469 lira para cezası uygulandı.