İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2021 Cumartesi / 15 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4294
  • EURO
    8,982
  • ALTIN
    412.302
  • BIST100
    1471.39
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Belge sokağa çıkan 2 kişi kaçak kazı yaptı
Yaşam

Belge sokağa çıkan 2 kişi kaçak kazı yaptı

'İmalathanede çalışabilir' belgesi ile sokağa çıkan 2 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı

AA27 Şubat 2021 Cumartesi 21:52 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 21:52
ABONE OL

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, "imalathanede çalışabilir" belgesi ile sokağa çıkan 2 kişinin kaçak kazı yaparken yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bakacak Mahallesi'nde 2 kişi, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Şüphelilerle kazıda kullanılan çeşitli aletler de ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle verilen "imalathanede çalışabilir" belgesini amacı dışında kullandıkları ve kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 3 bin 469 lira para cezası uygulandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.