İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2026 Pazar / 21 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6062
  • EURO
    51,6027
  • ALTIN
    6943.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • ''Ben Epstein değilim'' diyerek isyan etti: Hayatımı etkiliyor, benzetmeyin
Yaşam

''Ben Epstein değilim'' diyerek isyan etti: Hayatımı etkiliyor, benzetmeyin

Kayserili Rıfat Özdemir, Jeffrey Epstein'e benzerliği nedeniyle insanların olumsuz bakışlarından rahatsız olduğunu belirterek, “Ben Epstein değilim. Hayatımı olumsuz etkiliyor, bakışlarından ne söylediklerini hissedebiliyorum. Beni o adama benzetmeyin” dedi. Görünümünde değişiklik yapmayı planladığını da ekledi.

IHA7 Şubat 2026 Cumartesi 17:26 - Güncelleme:
''Ben Epstein değilim'' diyerek isyan etti: Hayatımı etkiliyor, benzetmeyin
ABONE OL

Kayseri'de yaşayan 55 yaşındaki Rıfat Özdemir'in başı benzerlikten dolayı dertte. Kız çocuklarına yönelik cinsel istismar suçuyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e benzeyen Özdemir, insanların kendisine olan olumsuz bakışlardan dolayı rahatsız olduğunu kaydetti. Özdemir, "Vatandaşlar bana önce sert bir imajla bakmaya başladılar. İlk başta beni yeğenim benzetti ve "dayı sen Jeffrey Epstein'e çok benziyorsun' dedi. Epstein'in kim olduğunu ben bilmiyordum.

Daha sonra haberlerden baktım ve sosyal medyadan kim olduğunu öğrendim. Ben öyle bir adama benzetilmek istemem. Beni o insanlara benzetmeyin. Ben normal işinde gücünde olan sade bir vatandaşım. Benzerlik olabilir. Benim ki şanssız bir olay. Bizde ona benzedik. Hayatımı olumsuz etkiledi. Yolda yürürken insanlar bana sert bir imajla bakıyorlar. Sözel olarak bir şey yok ama bakışları insanı rahatsız ediyor. İnsanlar şaşırmış bir ses tonu ile 'Epstein'e benziyor' diyorlar. Bunu bana dediklerinde canım sıkılıyor. Çünkü hoş bir adam değil. Benzetilmek hoş bir şey değil" ifadelerini kullanmadı.

"Halkımdan rica ediyorum. Lütfen beni Epstein'e benzetmesinler" diyen Rıfat Özdemir, "Bu saatten sonra kendimde olabilecek bütün değişiklikleri yapmayı düşünüyorum ve yapacağım. Saç modelimi değiştireceğim, sakal bırakacağım. Bu durum gündemden düşene kadar biraz uğraşacağız. Ben sakal bırakmayı sevmem ama sakal bırakmayı düşünüyorum. Şimdiye kadar da hiç sakal bırakmadım. Saçlarıma değişik bir tarz vereceğim ve o adama benzemekten uzaklaşmaya çalışacağım. Yüz ifademi nasıl değiştireceğim bilmiyorum. Yüz kırışıklıklarım falan tamamen bire bir benziyor. Küfür eden veya laf atan olmadı ama sert bir imajla bakıyorlar. Bakışlarından ne söylediklerini hissedebiliyorum. Ben Epstein değilim. Kayseri'den böyle kötü adamlar çıkmaz" diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya ramak kala: Duvarın altında kalmaktan son ada kurtuldular

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.