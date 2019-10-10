''Ben o adama 'baba' demem''

Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut’u 10 yaşındaki kızının gözleri önünde boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan’ın yargılanmasına başlandı. Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, ‘canavarca hisle tasarlayarak öldürme’ suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan tutuklu sanık Fedai Varan, Emine Bulut’un ailesi ve çok sayıda avukat katıldı.

‘O KİŞİ’ DİYELİM

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın avukatının da davaya müdahillik talebi kabul edildi. İlk kez hakim karşısına çıkan sanık Fedai Varan, susma hakkını kullandı. Avukatı Ersoy Aytaç ise Emine Bulut’u koruyamadıkları için polisi suçladı. Avukat Aytaç, “Emine Bulut ölmeden yarım saat önce karakola sığındı ama kolluk kuvvetleri onu koruyamadı” ifadelerini kullandı. Emine Bulut’un kızı Fatma Bilgi Varan ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile başka bir salondan bağlandı. Annesinin katledilişini ayrıntılarıyla anlatan küçük kız, mahkeme başkanına sanık Fedai Varan’dan ‘baba’ değil, ‘o kişi’ diye bahsetmek istediğini iletti. Fatma Bilgi Varan, “Annemle o gün çarşıya gittik. ‘O kişi’ yanımıza geldi, annemin boğazını sıktı. Polise gittik annem orada biriyle konuştu, sonra beni başka bir odaya aldılar. Sonra annem hadi gidelim diye beni dolmuşa bindirdi. Beni dedem alacaktı. ‘O kişi’ dolmuş durağının orada bekliyordu. Annemin kolundan sıktı, bıçağı gösterdi. Annem gitmemi istedi, ben gitmek istemedim. Sonra dönerciye girdik, ben kapının önündeydim. Onlar biraz daha uzakta. Sonra annemin boğazını kesti. Elimdeki poşet ve tableti o kişiye attım ama engelleyemedim. O kişi benim babam değil” diye konuştu. Küçük kız, bir soru üzerine ‘şikayetçi’ olduğunu söyledi.