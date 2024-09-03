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Yaşam

'Benekli Semenderler' görüntülendi

Koruma altındaki 'Benekli Semenderler' Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde görüntülendi.

IHA3 Eylül 2024 Salı 09:57 - Güncelleme:
'Benekli Semenderler' görüntülendi
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Kemaliye'de doğa fotoğrafı çekmek için araziye çıkan vatandaşlar, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı için koruma altında bulunan 'Benekli Semenderleri' görüntüledi.

Vatandaşlar, son zamanlarda Elazığ, Malatya, Muş, Bingöl ve Bitlis'de görülen ve nesli tükenmek olduğu için koruma altında bulunan "Benekli Semenderi" fark ederek görüntülediler.

İlçede 'Benekli Semendere' Yağmur Böceği denildiğini aktaran vatandaşlar, "Benekli Semenderlerin uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınanlar arasında ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir canlı türü olduğunu biliyoruz. Bu doğa zenginliklerine sahip çıkmamız lazım" ifadelerine yer verdiler.

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