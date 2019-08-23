TV'de ilk kez bu akşam yayınlanacak olan Benim Adım Feridun filmi televizyon severlere keyifli dakikalar yaşatacak. TV8 ekranlarında saat 20:00'da izleyici ile buluşacak olan Benim Adım Feridun filmi Çağan Irmak'ın yönetmenliğinde çekildi. Benim Adım Feridun konusu nedir? Benim Adım Feridun filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. 10 Kasım 2016 tarihinden itibaren 4 hafta boyunca vizyonda kalan Benim Adım Feridun filmi 197.217 seyirci tarafından izlendi ve 2.270.659,00 TL hasılat elde etti. Benim Adım Feridun filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

BENİM ADIM FERİDUN KONUSU NEDİR?

Sevgilisi Ayla tarafından terkedilen Ersan, bu ayrılığı kabullenir ve yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğunu düşünür. Erdek’teki çocukluk evine gider. Burada da aradığı huzuru bulamayan Ersan çareyi uzun süredir gitmediği Erdek sahiline gitmekte bulur. Orda, bir düğün salonundan gelen sesler dikkatini çeker. Bir şeyler içip çıkarım düşüncesiyle girdiği düğünde, damadın babası onu yıllar önce Almanya’ya yerleşen kardeşinin oğlu Feridun sanır. İlk başta durumu idare edip dönmeyi düşünen Ersan, damadın kuzeni Hayal’i görünce işler değişir.

BENİM ADIM FERİDUN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Çağan Irmak’ın hem yönetmenliğini hem de senaristliğini üstlendiği filmin başrollerinde Halil Sezai, Büşra Pekin ve Tarık Pabuçcuoğlu yer alırken filmin kadrosunda Suzan Aksoy, Güngör Bayrak, Kadriye Kenter, Defne Yalnız ve Özge Borak yer alıyor.