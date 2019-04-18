Berat Kandili kutlama mesajları 2019-En güzel, resimli Berat Kandili mesajları, sözleri!

Şaban ayının gelmesi ile Berat Kandili de yaklaşmaya başladı. Şaban ayının 14. gününü 15. güne bağlayan Berat Kandilinde vatandaşlar ibadete yoğunlaşıyor. İbadet haricinde birbirini hatırlamak ve duaları paylaşmak üzerine bir anlamı da var kandillerin… Birbirine ulaşmak isteyen ve Berat Kandilini kutlamak isteyen vatandaşlar, “En güzel, resimli Berat Kandili mesajları, sözleri!” araması yapıyor. Müslüman vatandaşlar birbirine göndermek üzere en güzel, resimli Berat Kandili mesajları, sözlerini araştırıyor. İşte, En güzel, resimli Berat Kandili mesajları, sözleri!

BERAT KANDİLİ RESİMLİ MESAJLARI

* Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun…

* Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

* Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla’ya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün Berat kandili, kandilin mübarek olsun.

* Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer. İyi Kandiller…

* Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler,mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler…. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun…

* Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbi’ne kavuştuğu zamanki sevincidir. Oruçlunun ağzından çıkan koku, Allah indinde misk kokusundan daha hoştur. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun…

* Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldiği bu mübarek geceni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun…

* Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, Miractan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Berat Kandiliniz mübarek olsun..

* Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimiz’e. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun…

* Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun…

* Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun.

* Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun.

* Gül bahçesine girenler gül olmasa da gül kokarlar, kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

* Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Berat Kandiliniz Mübarek Olsun.

* Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Berat Kandiliniz mübarek olsun..

* Her müminin, riayet etmesi ve vefalı olması gerekli olan hususlar şunlardır:Din saygısı, edebe saygısı ve sofra saygısı. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun…