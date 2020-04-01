Berat Kandilinde okunacak dua ve zikirler nelerdir? Berat Kandilinde neler yapılır?

01 Nisan 2020 Çarşamba 16:33 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 16:33

Berat Kandili, Müslüman alemi için oldukça önemli bir gündür. Berat Kandilinde tüm İslam aleminde dualar okunacak ve ibadetler yerine getirilecek. Allah'tan bağışlanma, af ve merhamet dileyecek olan müminler bu mübarek günü dua ve ibadet ederek geçirmek istiyor. Bu nedenle Berat Kandilinde okunacak dua ve zikirler yoğun olarak araştırılıyor. Bu mübarek geceyi dua ve ibadetlerle geçirmenin çok büyük sevabı olduğu biliniyor. Berat Kandili bu sene 7 Nisan 2020'de idrak edilecek. İşte Berat Kandilinde okunacak dua ve zikirler.

BERAT KANDİLİ DUA VE ZİKİRLERİ

Bu geceyi ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar için yapılması gereken bazı ibadetler ve okunması gereken dualar bulunuyor.

BERAT KANDİLİNDE OKUNACAK DUALAR

Beraet gecesinde kılınması tavsiye edilen Hayır Namazı vardır. 100 rekatlık bu namazı kılan kimse o sene ölürse şehitlik mertebesine nâil olur. Namaza şöyle niyet edilir;

"Ya rabbi , niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle"

Her rekatta Fatiha'dan sonra 10 İhlas-ı Şerif okunur. İki rekatta bir selam verilerek 100 rekata tamamlanır.

Namazdan sonra ; Allâhü Teâlâ'nın "Hû" ism-i şerîfinin ebced hesabına göre değeri 11'dir. Resûlullâh Efendimiz'in isimlerinden "Tâhâ"nın ebced hesabıyla değeri 14 olduğu için aşağıdaki 11 şey 14 kere okunur. Bunlar;

1.İstiğfar:

2.Salevat-ı Şerife (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed)

3.Fatiha-i Şerife

4. Ayet'ül-Kürsî

5. Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad câeküm)

6. 14 kere Yâsîn, Yâsîn ... dedikten sonra 1 Yâsîn-i Şerîf.(Yâsîn-i Şerîf'te 7 zahiri, 7 batini "Mübîn" vardır. Böylece o da 14 olur.)

7. İhlas-ı Şerif

8. Felak Sûresi

9. Nâs Sûresi

10. "Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l- azîm." duası 14 kere.

11. Salavat-ı Şerife 14 kere okunur ve dua edilir. (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed)