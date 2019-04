Berat Kandili’nde tek gün oruç tutulur mu? 2019 Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili’nde tek gün oruç tutulur mu? 2019 Berat Kandili ne zaman?

Berat Kandili’nde tek gün oruç tutulur mu? 2019 Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili orucu, Peygamber Efendimiz SAV'in hadislerinde yer verdiği önemli bir konu olarak Müslüman alemi tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. 2019 Berat Gecesi orucu olarak zikredilen bu ibadet, Şaban ayının on beşinci günü ihya edilecek. Bu kutsal geceyi dua ederek, namaz kılarak, oruç tutarak geçirmek isteyen Müslüman vatandaşlarımız, “Berat Kandili’nde tek gün oruç tutulur mu? 2019 Berat Kandili ne zaman?” sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Peygamber Efendimiz SAV'in hadislerinde de yer verdiği Berat Kandili orucu ile ilgili detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte, 2019 Berat Kandili orucu hakkında merak edilenler…

HANGİ GÜN?

Berat Kandili bu yıl 19 Nisan Cuma Gününe denk geliyor.

BERAT KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

BERAT KANDİLİ ORUCU

Berat Kandili'nin içinde olduğu ay olan Şaban ayını Peygamberimiz Hazreti Muhammed hep oruç ile geçirmiştir. Ramazan ayı dışında en çok oruç tutup namaz kıldığı ay bu aydır. Berat Kandili 'ni oruçlu geçirmek önemil bir ibadettir. Genellikle kandil günlerinden önce oruç tutulup kandil karşılanır. Ancak İslam alimleri Berat Kandili orucunun kandil gecesinin gündüzünde tutulmasını öneriyor.

Berat Kandili gecesinde nafile namazı kılınmalıdır. Berat gecesinde kılınacak namaza Salat-ül-hayr yani Hayır Namazı denir. Bu namaz yüz rekâttır. Her rekâtta Fatiha sûresinden sonra on defa İhlâs sûresi okunarak kılınır.

Berat Kandili gecesinde kılınan 100 rekatlık namaz kılabileceğiniz gibi peygamberimizin kıldığı 2 rekatlık kandil namazını da kılabilirsiniz. Peygamberimiz Berat gecesinde 2 rekatlık namaz kılardı ve özel bir duayı okurdu.

BERAT KANDİLİ'NDE NASIL İBADET EDİLMELİ?

Şa'ban-ı şerifin onbeşinci, Berat gecesi akşam namazından sonra üç kere Yasin sûresi ve her birinin sonunda Berat duâsı okunur. Birinci Yâsin-i Şerîfden sonra bu duâ okunurken "Allah'ın saîd kullarından olmak" niyyetiyle okunur. İkinci defa okunurken "hayırlı ömür uzunluğu" niyyetiyle okunur. Üçüncü defa okunurken "kaza ve belâlardan emîn olup hayırlı rızık" için okunur.Ayrıca Berat gecesinde yatsıdan sonra ikide bir selâm vermek üzere yüz rek'at namaz kılınır. Her rek'atda Fâtiha'dan sonra on kere İhlâs-ı Şerîf okunur. On defa İhlâs-ı Şerîf okumağa kudreti olmayan beş veya üç kere okur. Bu namaz tamam olduktan sonra okuyabildiği kadar salavât-ı şerîfe ve huzûr-ı kalble tevbe ve istiğfar edip Allah Teâlâ Hazretlerinden dünyevî ve uhrevî hâcetlerini talep ve niyâz edecektir.

BERAT KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR

Beraet gecesinde kılınması tavsiye edilen Hayır Namazı vardır. 100 rekatlık bu namazı kılan kimse o sene ölürse şehitlik mertebesine nâil olur. Namaza şöyle niyet edilir;"Ya rabbi , niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle"Her rekatte Fatiha'dan sonra 10 İhlas-ı Şerif okunur. İki rekatte bir selam verilerek 100 rekate tamamlanır.

Namazdan sonra ; Allâhü Teâlâ'nın "Hû" ism-i şerîfinin ebced hesabına göre değeri 11'dir.

Resûlullâh Efendimiz'in isimlerinden "Tâhâ"nın ebced hesabıyla değeri 14 olduğu için aşağıdaki 11 şey 14 kere okunur.

Bunlar;1.İstiğfar

2.Salevat-ı Şerife (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed)

3.Fatiha-i Şerife

4.Ayet'ül-Kürsî

5.Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad câeküm)

6. 14 kere Yâsîn, Yâsîn ... dedikten sonra 1 Yâsîn-i Şerîf.(Yâsîn-i Şerîf'te 7 zahiri, 7 batini "Mübîn" vardır. Böylece o da 14 olur.)

7.İhlas-ı Şerif

8.Felak Sûresi

9.Nâs Sûresi

10. "Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l- azîm." duası 14 kere.

11.Salevat-ı Şerife 14 kere okunur ve dua edilir.(Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed). Salat-ı Münciye okumak daha efdaldir.