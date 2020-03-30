Berat Kandilinde yapılacak ibadetler nelerdir? Berat Kandilinin anlam ve önemi nedir?

30 Mart 2020 Pazartesi 18:03 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 18:03

Berat Kandili, Müslüman alemi için oldukça önemli bir gündür. Berat Kandilinde tüm İslam aleminde dualar edilecek ve ibadetler yerine getirilecek. Allah'tan af ve merhamet dileyecek olanlar bu mübarek günü dua ve ibadet ederek geçirmek istiyor. Bu nedenle Berat Kandilinde yapılacak ibadetler nelerdir? Berat kandili dua ve zikirleri nelerdir? sorularının cevapları merak ediliyor. Berat Kandili Müslümanlar tarafından çok büyük anlam ve önem taşıyor. O nedenle bu mübarek geceyi ibadetle geçirmenin çok büyük sevabı olduğu biliniyor. İşte Berat Kandilinde yapılacak ibadetler, dua ve zikirler.

BERAT KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

– Kur’an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur’an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

– Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

– Tefekkürde bulunulmalı

– Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.

– Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.

– Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

– Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

-Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

– Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon ya da mesaj ile tebrik edilmeli, duaları istenmeli.

-Başta bütün insanlık olmak üzere kendimiz ve sevdiklerimiz için dualar etmeli.

BERAT KANDİLİ ÖNEMİ

Peygamberimiz Hazreti Muhammed, Berat Gecesi'nin önemini şöyle anlatmıştır;

-Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.

-Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.

-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.

-Bu gece herkesin amelleri Allah ü Teâlâ'ya arz olunur.

BERAT NE ANLAMA GELİYOR?

Kelime anlamı olan kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat kelimesi, aynı zamanda belge anlamına gelmektedir. Berat, Osmanlı döneminde bir göreve getirilen, aylık bağlanan, ayrıcalık, nişan ya da san verilen kimseler için çıkarılan padişah buyruğu anlamına gelir.

Dolayısıyla Peygamber efendimiz Hazreti Muhammet’e, Cebrail aracılığıyla peygamberliğinin bildirildiği, şaban ayının on dördünü on beşine bağlayan geceye Berat gecesi adı verilmiştir.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2020?

2020 yılında Berat Kandili 7 Nisan Salı günü idrak edilecek.