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Yaşam

Berber dükkanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ankara'da berber dükkanında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

DHA21 Eylül 2020 Pazartesi 22:04 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 22:04
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Olay, saat 18.00 sıralarında Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi Baştuğ Sokak'taki bir berber dükkanında meydana geldi. Berberde tıraş olan Fırat Ö. ve Ahmet Ö. kardeşlerin yanına gelen Emrah K. tartışmabaşladı. Kavgaya dönüşen olayda Emrah K., yanında bulunan tabanca ile 2 kardeşe ateş etti. Ardından da olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kardeş, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Ö. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, Fırat Ö.'nün tedavisine devam ediliyor. Fırat Ö.'nün ayrıca silahla yaralama suçundan arandığı belirlendi.

Cinayet şüphelisi Emrah K.'nın yakalanması için çalışma başlatırken, olay hakkında soruşturma sürüyor.

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