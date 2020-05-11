Berberler ne zaman açılıyor? Berberler saat kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? İşte berberlerin çalışma saatleri

11 Mayıs 2020 Pazartesi 14:39 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 14:39

Berberler ne zaman açılıyor? sorusu bugün sabah itibariyle araştırılmaya başlandı. Koronavirüs salgınında normalleşme süreci kapsamında 11 Mayıs itibariyle AVM, kuaför ve berberlerin açılması kararlaştırıldı. Uzun zamandır evlerinden çıkmayan vatandaşlar sosyal mesafe kyurallarına riayet ederek berbere gidip tıraş olabilecekler. Peki berberler ne zaman açılıyor? İşte berberlerin açılış ve kapanış saatleri ve konuya ilişkin son gelişmeler...

Başkan Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan normalleşme adımları, 11 Mayıs itibarı ile başladı. Bilindiği gibi, koronavirüs tedbirleri kapsamında güzellik merkezleri, kuaför ve berberlerin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştu. Vaka sayısındaki düşüşe paralel olarak, berber ve kuaförlerin açılacağı geçtiğimiz hafta duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, güzellik merkezi, kuaför ve berberlerin belirli şartlara uymak koşulu ile tekrardan faaliyete geçebilecekleri kamuoyuna açıklanmıştı.

BERBERLER VE KUAFÖRLER AÇILDI!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför, güzellik salonları işletmeler bugün (11 Mayıs Pazartesi) itibaren kontrollü şekilde faaliyete geçecek.

BERBER VE KUAFÖRLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı, 6 Mayıs 2020'de valiliklere bir genelge göndererek, berber, kuaförler ve güzellik salonlarının çalışma esaslarını belirledi. Genelgeye göre, berber, kuaför ve güzellik salonları, 09.00-21.00 saatlerinde çalışacak, müşterilere randevu sistemiyle hizmet verilecek.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanlar maske kullanacak, müşteriler işleme göre maskeyi çıkarabilecek. Bu iş yerleri aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edemeyecek, bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verecekler. İş yerinde en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade edilecek. Bulunduğunuz mahallenin muhtarlığından ya da web sitelerinden berber ve kuaförler ile iletişime geçip randevu alabilirsiniz.

BERBER, KUAFÖR VE GÜZELLİK SALONLARINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER NELER?

Berber, kuaför ve güzellik salonlarında, iş yeri alanlarının küçük olması ve çalışma koşulları nedeniyle müşterilerle yakın temas (1 metreden yakın, 15 dakikadan uzun) söz konusu olabilir. Bu nedenle hem iş yeri çalışanı hem de müşteri, COVID-19 salgını süresince geçerli olmak üzere korunma önlemleri olarak aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. Her iş yerinin görünür bir yerine önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve iş yerinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır.

– İş yerinde kalabalık oluşmasını engellemek için, müşteriler randevu ile kabul edilmelidir. Müşterilerin randevu saatinde gelmeleri istenmelidir.

– Müşteriye olabildiğince az sayıda personel ile hizmet verilmeli ve bunlar kayıt altına alınmalıdır. Bu uygulama, müşterinin ya da personelin COVID-19 çıkması durumunda temaslı taramasını kolaylaştıracaktır.

– İş yerinin dışında da sosyal mesafe korunmalı, kalabalık olmasını engelleyecek önlemler alınmalıdır.

– İş yerinde hizmet verilecek koltuk/ birim sayısı, kişiler arası sosyal mesafeyi koruyacak şekilde (örneğin koltuk sayıları azaltılmalı, birer koltuk atlanarak müşteri oturtulmalı) düzenlenmelidir.

– İş yerindeki koltuk/birim sayısı kadar içeriye müşteri kabul edilmelidir.

– İş yerine maskesiz müşteri alınmamalıdır. Müşteriler işlem esnasına kadar maske kullanmalı, ancak yapılacak işlemin özelliğine göre kısa süreli maskeyi çıkarabilir.

– İş yerine müşteri ve çalışan dışında kimse bulunmamalı, misafir alınmamalıdır.

– İş yeri içinde su ve sabuna erişim kolay olmalı ve burada tek kullanımlık kâğıt havlular bulundurulmalıdır.

– İş yeri girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere el antiseptiği bulundurulmalı ve sürekliliği sağlanmalıdır.

– Müşteriler, iş yerine girmesini takiben ellerini yıkaması ya da el antiseptiği kullanması konusunda uyarılmalıdır.

– İş yerinde satışa sunulan şampuan, kozmetik gibi ürünleri mümkün olduğunca cam veya tezgâhların arkasında korumaya alınmalıdır, ortalıkta bırakılmamalıdır.

– Müşterilere hizmet verilirken yiyecek ve içecek (su hariç) servisi yapılmamalıdır.

– İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. şeyler bulundurulmamalıdır.

– Her müşteri için tek kullanımlık malzeme kullanılmalı, tek kullanımlık malzeme sağlanamadığı durumlarda her kullanım sonrasında tekstil malzemeleri en az 600C'de yıkanmalıdır. Kullanılan aletlerin üzerinde kan veya sekresyon yoksa, %70'lik alkol ile silinmelidir. Kullanılan aletlerin üzerinde kan veya sekresyon varsa, ön temizlik yapıldıktan ve kuruduktan sonra %70'lik alkol ile silinmelidir.

– Manikür, pedikür, epilasyon gibi işlemlerde kullanılan aletlerin kişiye özel olması sağlanmalıdır. Kişiye özel alet kullanımı sağlanamadığı durumlarda, her müşteriden sonra kullanılan aletlerin temizlik ve sterilizasyonu sağlanmalıdır. Yapılan işlem eldiven kullanmayı gerektiriyorsa tek kullanımlık eldiven kullanılmalıdır. Eldivenli ellerle çevreye dokunulmamalıdır.

– Fön makinesi mümkün olduğunca kullanılmamalıdır. Fön makinesi gibi yüksek hava akımı yaratan cihazları kullanırken, düşük hızda, yandaki müşteriyi etkilemeyecek yönde ya da diğer müşterilerden farklı bir alanda kullanılmasına özen gösterilmelidir.

– Saç kesimi esnasında yüze ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların ve kullanılan araç ve gereçlerin geçici süreliğine temizlenmesi için kullanılan ense fırçasının kullanımı geçici süreliğine durdurulmalıdır.

– Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetinin sunumu geçici süreliğine durdurulmalıdır.

– Kasa önünde sıra beklerken, durulması gereken yerler zeminde sosyal mesafeyi sağlayacak şekilde işaretlenmelidir.

– Müşterilerden tercihen temassız olmak üzere, nakit olmayan ödeme yapmaları istenmelidir.