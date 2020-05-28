Beşiktaş'ta cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Beşiktaş'ta cuma namazı kılınabilecek camiler listesi

28 Mayıs 2020 Perşembe 15:27 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 15:27

Beşiktaş'ta cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul’da Cuma namazı kılınacak camiilerin listesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Beşiktaş'ta cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Beşiktaş cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Beşiktaş için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Beşiktaş ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.

Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.

AFET YOLAL CAMİİ

AKATLAR CAMİİ

AHMET AKYILDIZ CAMİİ

BARBAROS CAMİİ

BELEDİYE SİTESİ CAMİİ

BÜYÜKMECİDİYE CAMİİ

DEFTERDAR İBRAHİM CAMİİ

DİKİLİTAŞ CAMİİ

ETİLER CAMİİ

HESNA GÜNDEŞ CAMİİ

KÜÇÜK MECİDİYE CAMİİ

SİNANPAŞA CAMİİ

TEŞRİFATÇI HACIMAHMUT CAMİİ

YILDIZ HAMİDİYE CAMİİ

İLÇE İLÇE İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER