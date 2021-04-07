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Yaşam

Beşiktaş'taki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Beşiktaş'ta iki grup arasında 'kira' nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

AA07 Nisan 2021 Çarşamba 16:06 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 16:06
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Alınan bilgiye göre, dükkan kirası nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı iddia edilen ve Ortaköy Muallim Naci Caddesi'nde karşılaşan kişiler arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada, 3'ü otomobilin içinde, biri dışarıda bulunan toplam 4 kişi silahla yaralandı. Diğer otomobildeki 3 kişi olay yerinden kaçtı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kaçan şüphelileri Arnavutköy sahil yolunda silahları ile yakaladı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 4 yaralı ise hastaneye kaldırdı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

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