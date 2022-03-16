Beyin sağlığı için en faydalı besin! Bilim adamları açıkladı

16 Mart 2022 Çarşamba 23:29 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 23:29

Harvard Üniversitesi'nde yapılan besin araştırmaları sonucunda beyne ve akıl sağlığına en faydalı yiyecekler tespit edildi. Üniversitede görev yapan beslenme psikiyatristi ve beyin uzmanı Dr. Uma Naidoo yenilen yiyeceklerin akıl sağlığını direkt olarak etkilediğini belirtti. İnsanların ruh haline, hafızasına ve beynine fayda sağlayan besinler şu şekilde...



BU BESİNLER HAFIZAYA VE BEYNE ÇOK FAYDALI

- Baharatlar, antioksidan özellikleriyle beyine zarar verebilecek oksidatif stresi önlüyor. Özellikle zerdeçal ve safra çok faydalı.

- Fermente gıdalar, süt, sebze veya diğer ham maddeleri maya ve bakteri gibi mikroorganizmalarla birleştirildiğinde bağırsak fonksiyonunu artırıyor. Ve bunun sonucunda insanların kaygı duyguları azalıyor.

- Bitter çikolata, nöronları koruyan kaplamayı oluşturmaya, ruh halinde yer alan kimyasalların ve kimyasal yolların sentezini kontrol etmeye yardımcı oluyor.

- Avokadonun uygun beyin fonksiyonu için önemli olan yüksek miktarda magnezyum içermesi, depresyonu önlüyor.

- Kuruyemişler, temel vitamin ve minerallerin yanı sıra beynimizin iyi çalışması için ihtiyaç duyduğu sağlıklı yağlar ve sıvı yağlara sahip. Sağlıklı düşünmeyi ve hafızayı güçlendiriyor.

- Yapraklı yeşilliklerin beyin sağlığı üzerinde olumlu etkileri var. Yeşil sebzeler, bunama ve bilişsel gerilemeye karşı koruyor.