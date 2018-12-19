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Beykoz’da istinat duvarı evin üzerine yıkıldı

Beykoz’da yoğun yağış nedeni ile toprak kayması yaşandı. Toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü, tehlike altında olan bir ev tahliye edildi.

  • İHA
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Olay, 23.30 saatlerinde, Beykoz İncirköy Mahallesi Ortanca Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki katlı müstakil bir dairenin arka tarafında bulunan inşaatta toprak kayması sonucu istinat duvarı önünde bulunan evin üzerine yıkıldı. Çevrede ki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve zabıta ekibi sevk edildi. Yapılan inceleme sonucu iki katlı binadakiler tahliye edildi, evin kapısı mühürlendi.
 
“Büyük bir gürültü duyduk”
 
Evde yaşayan Nihat Mercan büyük bir gürültü duyduklarını belirterek, “İşten eve geldim, yemek yiyecektim, patır kütür üst tarafta bulunan duvar eve yıkıldı. Ev şu an tahliye edildi. Ev boşaltıldı sokaktayız, mağdur durumdayız. Eş, dost akrabada kalacağız, mühürlendi ev” dedi

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