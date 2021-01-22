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Yaşam

Beylikdüzü'nde feci kaza: 4 yaralı

Beylikdüzü'nde kontrolden çıkıp mağazaya giren otomobildeki 4 kişi yaralandı

AA22 Ocak 2021 Cuma 19:34 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 19:34
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 Beylikdüzü'nde, kontrolden çıkarak beyaz eşya mağazasına giren otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde, E-5 karayolundan Edirne istikametine seyir halindeki E.A'nın kullandığı 34 ZA 6040 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Park halindeki 06 BFK 606 plakalı otomobile çarptıktan sonra bir mağazanın camından içeriye giren otomobil, hasara yol açtı.

Çarpmanın etkisiyle E.A. ile otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, mağazanın güvenlik kamerasına da yansıdı.

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