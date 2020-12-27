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Yaşam

Beyoğlu'nda kahvehaneye polis baskını

Beyoğlu'nda kısıtlamaya rağmen gizli girilip oyun oynanan kahvehaneye polis baskın yaptı.

DHA27 Aralık 2020 Pazar 18:03 - Güncelleme: 27 Aralık 2020 Pazar 18:03
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Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması ve koronavirüs tedbirlerine rağmen bir kahvehaneye gizli şekilde girilip okey ve kağıt oynandığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, kapalı olan kahvehaneye gelenlerin, kepenge vurarak ve etrafı kontrol ettikten sonra içeri girdiğini gördü. Fetihtepe'deki kahvehaneyi bir süre izleyen ekipler, ardından ani baskın yaptı. Polis ekipleri, içeride bulunan kişilerin maske ve mesafe kurallarına uymayarak okey ve kağıt oyunları oynadığını gördü. Polis, kurallara uymayan 19 kişiye 59 bin 850 lira idari para cezası uyguladı. Kahvehane ise mühürlenerek kapatıldı.

KAHVEHANEYE BASKIN POLİS KAMERASINDA

Kahvehaneye yapılan baskın polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde, işyerine giren polis çok sayıda kişinin maske takmadan ve sosyal mesafeye uymadan okey ve kağıt oyunu oynadığı görüyor. Polisi karşılarında görenlerin bazılarının yüzlerini gizlemeye çalıştığı kameraya yansıdı.

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