Beyoğlu’nda korku dolu anlar: Facia son anda önlendi

12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7884
  • 6,4038
  • 271.932
  • 108869
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Beyoğlu’nda korku dolu anlar: Yoldan geçen otobüsün şoförü faciayı önledi

Beyoğlu’nda LPG'li otomobilde çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. Alev topuna dönen araçtaki vatandaşlar kendilerini dışarı atarken, yoldan geçen bir otobüsün şoförü aracın LPG tankını boşaltarak faciayı önledi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Halıcıoğlu Okmeydanı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobilden Bademlik mevkisine geldiğinde dumanlar yükselmeye başladı. Araçtan dumanların çıktığını gören sürücü Necati Sökmen, aracı yol kenarına çekerek ailesiyle birlikte araçtan çıktı. Yanmaya başlayan otomobil bir süre sonra alev topuna döndü. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerine yönlendirildiği esnada yoldan geçen bir otobüs şoförü, patlamaması için yanan aracın LPG tankındaki gazı boşalttı. Ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale ederek söndürdü. Korku dolu anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı araç kullanılamaz hale geldi.
 
 
“BELEDİYE ŞOFÖRÜ OLASI BİR FACİAYI ÖNLEDİ”
 
Yangını gören Berat Uzan, “Dükkandayken dumanları gördük. Sonra yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yaptık. Araç LPG’li olduğu için alevler hızla çoğalmaya başladı. Sonra belediye otobüsünün şoförü aracın bagajını açarak LPG tankını boşalttı. Aslında olası bir faciayı belediye şoförü engelledi. Boşalttı patlama olmadı, yangın sadece otomobili yaktı. LPG tankını boşaltmasa patlardı. Diğer araçlara sıçrardı, faciadan dönüldü” dedi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Ceren Özdemir´in katil zanlısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Beyoğlu’nda korku dolu anlar: Facia son anda önlendi

Beyoğlu’nda korku dolu anlar: Facia son anda önlendi

Yatırım fonlarının büyüklüğü 100 milyar lirayı aştı

Yatırım fonlarının büyüklüğü 100 milyar lirayı aştı

Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

Faryab Özel Birlikleri Komutanı Ahmadi öldürüldü

Faryab Özel Birlikleri Komutanı Ahmadi öldürüldü

Güne damga vurdular! İşte en çok paylaşılan fotoğraflar

Güne damga vurdular! İşte en çok paylaşılan fotoğraflar

Rusya: Her yıl daha da kötüye gidiyor, iş birliğine hazırız

Rusya: Her yıl daha da kötüye gidiyor, iş birliğine hazırız

120 bin dolara satılan 'sanat eserini' böyle yedi

120 bin dolara satılan 'sanat eserini' böyle yedi

Sadece Rusya'da görebileceğiniz ilginç kareler

Sadece Rusya'da görebileceğiniz ilginç kareler
 

POPÜLER HABERLER

Türk ve Ukraynalı milletvekillerinden dostluk maçı

Türk ve Ukraynalı milletvekillerinden dostluk maçı

Sadece Rusya'da görebileceğiniz ilginç kareler

Sadece Rusya'da görebileceğiniz ilginç kareler

Gerçek olduğuna inanmak zor! Doğanın en büyük canlıları

Gerçek olduğuna inanmak zor! Doğanın en büyük canlıları

Dersleri 'Bakkal Amca' ile işliyor

Dersleri 'Bakkal Amca' ile işliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA