Beyoğlu'nda silahlı yaralama

DHA 19 Ağustos 2020 Çarşamba 00:49 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 00:49

Olay, Karaköy sahili Haliç Metro İstasyonu altında saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki silahı çeken saldırgan, bir kişiyi sağ baldırından vurarak kaçtı. Yanındaki arkadaşıyla kaçan saldırgan silahını da yeşillik alana attı. Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.