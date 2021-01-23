İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2021 Cumartesi / 9 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4126
  • EURO
    9,0363
  • ALTIN
    441.833
  • BIST100
    1542.45
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Beyşehir Gölü'nde balıkçıların zorlu kış mesaisi
Yaşam

Beyşehir Gölü'nde balıkçıların zorlu kış mesaisi

Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde balıkçılar, donan kıyılarda buzu kırarak avlanma faaliyetini sürdürüyor. Öte yandan, yat limanında buz tabakası arasında kalan gezinti yatları da kıyılarda güzel görüntüler oluşturuyor.

AA23 Ocak 2021 Cumartesi 15:39 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 15:39
ABONE OL

Balıkçılara tanınan muafiyet dolayısıyla hafta sonu kısıtlamasında mesailerini sürdüren bazı avcılar, limanlarının buz tabakasıyla kaplanması nedeniyle açıklara çıkmakta zorlanıyor.

Güneşin yüzünü gösterdiği saatlerde limana gelen balıkçılar, kalaslarla dakikalarca buz kırma mesaisi yapıyor.

Kayıklarının çevresindeki buzları kırdıktan sonra tekneleri sağa sola sallayıp ilerlemeye çalışan ve motor gücünden istifade ederek açılan balıkçılar, serdikleri ağlarda takılan balıkları toplamaya başlıyor.

Köprübaşı mevkiinde limana gelen bazı balıkçılar ise önceden serdikleri ağları, buzların altından çıkarıp teknesine toplamaya çalışırken görülüyor.

Beyşehir Gölü'nün kıyılarının buz tutması bu alanda yaşam süren su kuşlarını da olumsuz etkiliyor. Buz üstünde yiyecek arayışı içerisindeki martılar, çevredekilerce atılan ekmek parçalarıyla besleniyor.

Öte yandan, yat limanında buz tabakası arasında kalan gezinti yatları da kıyılarda güzel görüntüler oluşturuyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.