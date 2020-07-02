IHA 02 Temmuz 2020 Perşembe 10:15 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 10:15

Beytüşşebap’a bağlı Bolağaç köyünde bir vatandaş daha önce görmediği desende bir kelebek gördü. İlginç gövde kanat yapısının yanı sıra askeri kamuflaj deseni ile görenleri hayretler içinde bırakan kelebeğin ’mekik’ kelebeği olduğu anlaşıldı.

Kelebeğin türü ile ilgili bilgi veren Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, mekik kelebeğin neslinin tehlike altında olmadığını söyledi. Prof. Dr. Satar, "Lepidaptera ailesine ait bu tür sanılanın aksine bir gündüz keleği değil, bir güve türüdür. Gündüz kelebekleriyle güveleri birbirinden ayırmanın en kolay yolu anten uçlarındaki topuzun var olup olmadığını kontrol etmektir. Mekik kelebeği bir güve türü olduğundan anten uçlarında topuz bulunmaz. Normal dağılım alanı Orta Afrika, Orta Doğu ve Güney Asya olan bu tür ülkemizde’de özellikle yaz aylarında sıklıkla görülebilir. Normal dağılım alanı dışında Avrupa’ya doğru göç edebiliyorlar. Tüm dünya dağılımı ve popülasyonu değerlendirildiğinde nesli tehdit altında olmadığını söyleyebiliriz" dedi.