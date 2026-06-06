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Yaşam

Bıçakla 3 yaşındaki kızını rehin aldı! Cani baba vurularak durduruldu

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Etimesgut'ta bir kişinin 3 yaşındaki kızını rehin aldığı olayda şahsın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA6 Haziran 2026 Cumartesi 06:59 - Güncelleme:
Bıçakla 3 yaşındaki kızını rehin aldı! Cani baba vurularak durduruldu
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Müdürlüğün, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlara ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gerektiği belirtildi.

Etimesgut ilçesinde M.D. isimli şahsın, 3 yaşındaki kızını rehin aldığı olayda ekipler tarafından çevre güvenliği sağlanarak şahsın teslim olması için ikna çalışmaları yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şahsın ikna çabalarına rağmen teslim olmaması ve çocuğun hayatını tehlikeye atan davranışlarını sürdürmesi üzerine müdahalede bulunulmuştur. Gerçekleştirilen müdahale sonucunda çocuk kurtarılmış, şahıs ise yaralı olarak etkisiz hale getirilmiştir. Müdahale sırasında yardımcı polis köpeğimiz yaralanmış olup tedavisi devam etmektedir. Olayla ilgili adli süreç titizlikle sürdürülmektedir."

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