İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Ocak 2021 Pazartesi / 20 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3641
  • EURO
    9,0573
  • ALTIN
    457.689
  • BIST100
    1498.05
Yaşam

Bıçaklı kavgada baba oğul yaralandı

Eskişehir'de kavga sırasında bıçakla yaralanan iki kişi tedavi altına alındı. Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aleti bıçakla yakalanan Ali B. ise ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AA04 Ocak 2021 Pazartesi 15:29 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 15:29
ABONE OL

Gökmeydan Mahallesi Canay Sokağı'nda bir iş yerinin önünde Selami (64) ve oğlu Ali G. (33) ile Ali B. (47) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ali B. tarafından bıçaklandığı iddia edilen baba oğul yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Selami G. ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Ali G'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aleti bıçakla yakalanan Ali B. ise ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.