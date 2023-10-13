Bilecik'te çalışan anne babaları sevindiren hizmet! 24 saat açık

Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 10 fabrikada 1125 kadının çalışmasıyla duyulan ihtiyaç da dikkate alınarak 6 ay önce açılan Osmaneli Belediyesi Çocuk Kulübü, 5 bin metrekare açık, 2 bin 500 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteriyor.

Merkezde 3 vardiya çalışan 15 personelin çoğunluğu, 07.00-17.00 saatlerindeki gündüz, 17.00-00.00 saatlerindeki akşam mesailerinde görev yapıyor. Bu saatlerde çoğunlukla çocukların bedensel ve zihinsel gelişimlerine yönelik programlar uygulanıyor.

Kulüpteki yaklaşık 150 çocuktan 30'unun bulunduğu 00.00-07.00 saatleri ise düzenli ve sağlıklı uykuyla geçiyor.

Osmaneli Belediyesi Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine, belediye hizmetlerinde her yaş grubuna yönelik faaliyetlerde bulunmaya çalıştıklarını söyledi.

Özellikle kadınların iş ve çalışma hayatında rahat edebilmeleri için çocuk kulübüne önem verdiklerini belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Bu kulübün özelliği 3 vardiya çalışıyor olması. Kadınların en büyük sorunu vardiyalı çalışma düzeninde çocuklarını emanet edebilecekleri yer. Bizim de kaliteli eğitici kadromuz var. Hem çocukları gelişim kaydediyor hem de kendileri iş hayatına gözleri arkada kalmadan devam ediyorlar. Özellikle şirketlerimizin yöneticilerini ve çalışanlarını düşünerek onların çocuklarına destek olma anlamında çocuk kulübümüzün inşaatına vermiş oldukları destekler var. Böylece bakanlıklarımızın destekleri ve belediyemizin organizasyonunda büyük bir hizmeti gerçekleştirdik. Kulübü yaparken hem kamu hem de özel sektördeki olanaklardan yararlandık."

"ANNELERİNİ, AİLELERİNİ ARATMAMAYA ÇALIŞIYORUZ"



Eğitim kalitesini yüksek tutmaya çalıştıklarını vurgulayan Şahin, çocukların modern çağın gereklerine göre okul yaşamına hazırlandığını, onlara milli ve manevi değerlerin öğretildiği bir yapı oluşturduklarını dile getirdi.

Kulübün bir katını, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptıkları protokol kapsamında "bebek kütüphanesi" olarak kullandıklarını belirten Şahin, "Velilerimizden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Yaklaşık 200 kapasiteli çocuk kulübümüzde şu anda yaklaşık 150 çocuğumuz var. Çok yakın zamanda 200'ü aşacak bir kapasiteye geleceğiz." dedi.

Çocuk kulübünün yöneticisi Esma Bayırbaşı da 2-5 yaş grubu çocuklara hitap ettiklerini anlattı.

Branş öğretmenlerinin kendi alanlarında değerler eğitimi, robotik kodlama, akıl oyunları, bilim ve teknoloji içerikli uygulamalarla ana sınıfı eğitimi verdiklerini dile getiren Bayırbaşı, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de bir ilkiz. İlk proje okulu. Proje okulu olması sebebiyle 24 saat açığız ve tamamen çalışan annelerimize hitap ediyoruz. Sabah çocuklarını bırakıp öğleden sonra alan veya akşam vardiyasına gidip ertesi sabah vardiyası bitiminde çocuklarını teslim alan annelerimiz var. Özellikle nöbet sisteminin olduğu, sağlık, emniyet ve özel sektörde çalışan annelerimizin çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir ortam burası. Yemeklerimizi burada kendimiz yapıyoruz, 3 öğün yemek veriyoruz. Çok hijyenik bir ortamda hazırlanıyor. Çocuklarımız severek geliyorlar ve burada çok mutlular. Annelerini, ailelerini aratmamaya çalışıyoruz."

ANNELER KULÜPTE VERİLEN HİZMETTEN MEMNUN



Başka bir kurumda okul öncesi öğretmenliği yapan Feyza Özet, sabahları çocuğunu kulübe bıraktığını, iş çıkışı almaya geldiğini belirtti.

Kulübün açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Özet, "Böyle bir yerin açılması biz çalışan kadınlarımızı çok mutlu etti. Çocuğumu bırakırken gözüm arkada kalmıyor ve çocuğum mutlu bir şekilde geliyor. Burada verilen eğitimden de çok memnunuz." diye konuştu.

Fabrika işçisi Hatice Üçler ise gece vardiyasına gideceği için kızını evde bakacak kimse olmadığından çocuk kulübüne gönül rahatlığıyla bıraktığını bildirdi.

Küçük şehirlerde bakıcı bulma sorunu yaşandığını anlatan Üçler, "Geceleri çocuğumu buraya emanet ediyorum, gözüm arkada kalmıyor. Kızım da burada çok mutlu. Vardiya çıkışı alıp mutlu bir şekilde evimize gidiyoruz." değerlendirmesini yaptı.