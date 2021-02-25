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Yaşam

Bilecik'te Kovid-19 karantinası

Bilecik'te bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

AA25 Şubat 2021 Perşembe 23:22 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 23:22
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Bilecik'te bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun, Vali Bilal Şentürk başkanlığında toplandığı belirtildi.

Merkeze bağlı İkizce köyünde vakaların arttığı aktarılan açıklamada, köyde temaslı sayılarının da çok olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Kovid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla köye giriş ve çıkışların izine tabi tutulduğu kaydedildi.

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