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Yaşam

Bilecik'te su içen ayı foto kapanla görüntülendi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir ayının su içtiği anlar araziye kurulan foto kapana yansıdı.

AA04 Mayıs 2021 Salı 23:25 - Güncelleme: 04 Mayıs 2021 Salı 23:25
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Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm üyeleri, yaban hayvanlarının doğal ortamda nasıl beslendiklerini foto kapan aracılığıyla görüntüledi.

Foto kapanlar ile yaban hayvanlarının yaşantısını ve nerelerde yaşadıklarını tespit eden üyeler, Osmaneli'nin ormanlık alanlarına kurulan foto kapanlarla, yaban hayvanlarını görüntüledi.

Arazide gezen bir boz ayının su birikintisinden su içtiği anlar, foto kapana yansıdı.

Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm Grubu üyesi Tuncay Erik, yaptığı açıklamada, doğal ortamdaki hayvanların varlıklarını sürdürebilmeleri için kaçak avlanma yapılmamasının önemli olduğunu söyledi.

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