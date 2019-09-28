Bilecik'te yoldan çıkan otomobil elektrik direğine çarparak durabildi
Bilecik'te yoldan çıkan otomobil elektrik direğine çarparak durabildi. Devrilen elektrik direği ufak çaplı yangına neden oldu.
- İHA
Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesinden Vezirhan istikametine gitmekte olan 51 DC 427 plakalı otomobil sürücüsü M.K. (26), Beşevler Köyü mevki'inde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil elektrik direğine çarparak durabildi. Kaza sonrası elektrik telleri yerdeki otları tutuştururken yangını köylüler söndürdü. Yaralanan araç sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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