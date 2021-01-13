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Yaşam

Bileziklerini baca boşluğuna düşüren kadının yardımına itfaiye koştu

Erzincan'da sakladığı altın bileziklerini almak istediği sırada baca boşluğuna düşüren kadın itfaiye ekiplerinden yardım aldı. Hilti kırıcı ile baca uzantısını kıran ekipler, yaklaşık 1 saatlik uğraşın ardından çorap içerisine konulmuş 3 burma bileziği çıkararak sahibine teslim etti.

AA13 Ocak 2021 Çarşamba 13:53 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 13:53
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Kavakyolu Mahallesi'nde yaşayan 52 yaşında Fatma Özcan, oturma odasındaki soba bacasına sakladığı 3 burma bileziği almak istediği sırada altınları baca boşluğuna düşürdü.

Apartman görevlisi ve komşularından yardım isteyen Özcan, bir süre uğraştıktan sonra altınları çıkaramayınca durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen itfaiye ekipleri, polis eşliğinde baca boşluğuna düşen altınları çıkarmak için çalışma başlattı.

Hilti kırıcı ile baca uzantısını kıran ekipler, yaklaşık 1 saatlik uğraşın ardından çorap içerisine konulmuş 3 burma bileziği çıkararak sahibine teslim etti.

Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, itfaiye personelinin bacayı kırarak altınlarını çıkardığını belirterek, ekiplere teşekkür etti.

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