4 Kasım 2025 Salı
  • Bilim dünyası şaşkın! Dünyanın yanından geçecek cisim olağan dışı hızlanma gösteriyor
Yaşam

Bilim dünyası şaşkın! Dünyanın yanından geçecek cisim olağan dışı hızlanma gösteriyor

Bilim insanları, Güneş Sistemi dışından gelen '3I/Atlas' adlı kuyruklu yıldızın, yerçekiminin etkisi dışında hızlandığını tespit etti. '3I/Atlas'ın aralıkta Dünya'ya en yakın geçişini yaparak 269 milyon kilometre mesafeden geçeceği tahmin ediliyor.

4 Kasım 2025 Salı 10:55
Bilim dünyası şaşkın! Dünyanın yanından geçecek cisim olağan dışı hızlanma gösteriyor
NBC News'in haberine göre, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) "3I/Atlas" adlı kuyruklu yıldızın, yerçekimi etkisi dışında ivme kazandığını gözlemledi.

NASA verilerini inceleyen Harvard Üniversitesinden astrofizikçi Avi Loeb, bu olağan dışı hızlanmaya, gök cisminden çıkan gazın neden olabileceğini ifade etti.

ALMA Gözlemevinin verilerinin, kuyruklu yıldızın daha önce hesaplanan yol haritasından saptığını gösterdiğini belirten Loeb, hesaplamalarına göre kuyruklu yıldızın kütlesinin yaklaşık altıda birinin buharlaşmış olabileceğini ve bundan kaynaklı geri tepmenin bir itiş gücü sağlayabileceğini kaydetti.

Loeb, kuyruklu yıldızın bir veya iki hafta içerisinde Güneş'in arkasında kalacağını aktararak elde edilecek görüntülerde devasa bir gaz bulutu ve "son derece parlak" bir kuyruklu yıldız kuyruğu görülebileceğini ifade etti.

Temmuz ayında keşfedilen "3I/Atlas"ın Dünya'ya veya komşu gezegenlere herhangi bir tehdit oluşturmadığı belirtilirken aralıkta Dünya'ya en yakın geçişini yaparak 269 milyon kilometre mesafeden geçeceği tahmin ediliyor.

