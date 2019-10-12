 Bilim ve teknolojiye ‘festival’ katkısı

Festival kapsamındaki teknoloji yarışmalarında 122 ülke ve 81 ilden yarışmacı ve takımın boy gösterdiğini bildiren Mandal, “TEKNOFEST’e katılımcılar önce çekingenlikle geliyor, sonrasında ayrılmak istemiyor. Festivale katılanlar daha sonra bilim fuarlarına proje yapmaya geliyor, olimpiyat yarışmalarına katılıyorlar. Elektrikli araç, insansız hava aracı yarışmalarına geliyorlar. Bunlar ilk gözlemlerimiz. Bunun çarpan etkisinin çok kısa zamanda artacağına inanıyorum. Türkiye’nin savunma sanayisindeki yüzde 15’lerden yüzde 70’lere artan yerlilik oranının arkasında bilim ve teknoloji var. Elde ettiğimiz deneyimin enerjide, sağlıkta, ilaçta ve diğer sektörlerde çarpan etkisini artırmamız lazım. Festivallerde ve atölyelerde elde edilen kazanımların hızla artacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.