23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8886
  • 6,5138
  • 278.928
  • 99027.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

 Bilim ve teknolojiye ‘festival’ katkısı

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bilim ve teknoloji festivalleriyle farkındalığın artırılmasının amaçlandığını söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Festival kapsamındaki teknoloji yarışmalarında 122 ülke ve 81 ilden yarışmacı ve takımın boy gösterdiğini bildiren Mandal, “TEKNOFEST’e katılımcılar önce çekingenlikle geliyor, sonrasında ayrılmak istemiyor. Festivale katılanlar daha sonra bilim fuarlarına proje yapmaya geliyor, olimpiyat yarışmalarına katılıyorlar. Elektrikli araç, insansız hava aracı yarışmalarına geliyorlar. Bunlar ilk gözlemlerimiz. Bunun çarpan etkisinin çok kısa zamanda artacağına inanıyorum. Türkiye’nin savunma sanayisindeki yüzde 15’lerden yüzde 70’lere artan yerlilik oranının arkasında bilim ve teknoloji var. Elde ettiğimiz deneyimin enerjide, sağlıkta, ilaçta ve diğer sektörlerde çarpan etkisini artırmamız lazım. Festivallerde ve atölyelerde elde edilen kazanımların hızla artacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.   

    

Terör örgütü YPG/PKK Türk gazetecilere keskin nişancılarla ateş açtı!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

7 bin polis adayı alınacak

7 bin polis adayı alınacak

Nobel Ödüllü yazarın kitabını getirene toplu taşıma bedava

Nobel Ödüllü yazarın kitabını getirene toplu taşıma bedava

Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti

Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti

Terör örgütü sivilleri hedef alıyor! İki alçak saldırı

Terör örgütü sivilleri hedef alıyor! İki alçak saldırı

Teşekkürler Milli Takım

Teşekkürler Milli Takım

'Allah onların yardımcısı olsun'

'Allah onların yardımcısı olsun'

Bodrum'da denizde kayıp 5 kişi aranıyor

Bodrum'da denizde kayıp 5 kişi aranıyor

ABD'li uzmanlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

ABD'li uzmanlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
 

POPÜLER HABERLER

PKK yandaşları Türklere saldırdı

PKK yandaşları Türklere saldırdı

Emekliye üçlü zam müjdesi

Emekliye üçlü zam müjdesi

İnanılmaz operasyon! Sırtından çıkardılar...

İnanılmaz operasyon! Sırtından çıkardılar...

Podyumda giyilmiş en garip kıyafetler

Podyumda giyilmiş en garip kıyafetler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA