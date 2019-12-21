21.12.2019 14:50 - Güncelleme: 21.12.2019 14:50

Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Zaman zaman açıklamaları ile gündeme gelen Billur Kalkavan'ın hayatı araştırılıyor. Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Liseyi Amerika'da tamamladı ve UCLA Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı. Sinemadaki ilk rolünü 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde üstlendi. Billur Kalkavan'ın hayatına dair tüm merak edilenler sizlerle..

BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?

Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962 tarihinde İstanbul'da Beylerbeyi'nde bahçeli bir evde doğmuştur. Sonra Çiftehavuzlar'a taşındılar. Dadılar, aşçılar ve uşaklarla büyüdü. Annesi Nuyan Hanım, babası armatör Nazım Kalkavan'dır. Rıza adında kardeşi var. Ortaokulda İngilizce öğrenmeye Amerika'ya gitti. Geldiğinde Kadıköy Maarif Koleji'ne girdi, lise ikide de okulu bıraktı. Seneler sonra, 84'te, Amerika'da lise bitirme imtihanlarına girdi.

16 yaşında Mudo'da işe girdi. Sonra da Ömer Çavuşoğlu ve Ahmet Kozanoğlu'nun şirketlerinde çalıştı. 18 yaşında Güneş Gazetesi'nde Güneri Civaoğlu'nun Sekreteri olarak çalıştı. Güneri Civaoğlu'nun gazetesi satılınca Amerika'ya gitti ve 4 sene kalıp geri döndü.

Sinemadaki ilk rolünde, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde, Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. 1980 yılından itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2000 yılında Marion ile Muhammed" adlı tiyatro oyununda oynadı.

2010 yılında TürkMax ekranlarında 'Konuşmazsak Çatlarım' adlı programı sundu.